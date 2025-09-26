Un rival directo de Talleres metía un triunfazo, pero al final hubo alivio Albiazul

Comenzó otro fin de semana clave para Talleres en la pelea por la permanencia. Y parecía que era con una noticia desfavorable porque San Martín de San Juan, uno de los implicados en la zona de descenso, le gana a Platense en Vicente López 2 a 1, con el primero anotado a los 3 minutos. Y al final fue empate.

¡EL PULPO MADRUGÓ AL CALAMAR! Diego González ganó de cabeza y anotó el 1-0 de San Martín (SJ) ante Platense.



📺 #ESPN pic.twitter.com/MOsiZMHrb2 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025

Había reaccionado rápido el “Calamar” actual campeón de la Liga, e igualó a los 12 por Ronaldo Martínez. Un empate que impedía a los sanjuaninos desplazar a la T en la parte de abajo de la tabla.

¡¡EL GOLEADOR DEL CAMPEONATO SIEMPRE ESTÁ!! Tremendo cabezazo de Ronaldo Martínez para anotar el 1-1 de Platense ante San Martín (SJ)



📺 #ESPN pic.twitter.com/x0IBxFDZFr — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025

Diego “Pulpo” González abrió el marcador apenas iniciado el cotejo, pero el “Verdinegro” no pudo sostener el triunfo parcial por mucho tiempo. Cabezazo de Martínez, goleador del Clausura con seis, para el 1 a 1.

Antes el “Pájaro” Short había anotado la igualdad pero a instancias del VAR el gol fue anulado por visible fuera de juego. Y minutos después del empate al mismo delantero lo empujaron en el área, pero para el árbitro no fue penal.

¿Era penal para Platense por empujón sobre Nacho Schor?



📺 #ESPN pic.twitter.com/zXE2Oktjuo — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025

UN GOL QUE COMPLICABA A TALLERES

En la segunda parte San Martín volvió a pasar al frente, por Tomás Fernández a los 22 y con el Ok del VAR porque el árbitro en primera instancia no lo había convalidado, por fuera de juego.

¡EL VAR DIO EL OK Y FESTEJA EL SANTO! Tras la revisión, Tomás Fernández anotó el 2-1 de San Martín (SJ) ante Platense.



📺 #ESPN pic.twitter.com/pvkMzqbrV7 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025

Se iba el partido con el triunfo cuyano (primero como visitante en todo el Clausura), y que sembraba inquietud del lado Albiazul, por quedar provisoriamente en descenso directo.

¡¡GOL AGÓNICO DE MAXI RODRÍGUEZ PARA EL 2-2 DE PLATENSE ANTE SAN MARTÍN (SJ)!!



📺 #ESPN pic.twitter.com/gpJ23OHMgm — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025

Pero en tiempo de descuento Platense armó un ataque del centro hacia la izquierda, envío hacia el otro palo y apareció Maxi Rodríguez, con conmplicidad del arquero Borgogno, para el 2 a 2 y alivio para Talleres. Que sigue por encima de los sanjuaninos en la zona roja.