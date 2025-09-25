Será rival de Talleres y afirmó: “Nunca me voy a perdonar cómo me fuí de Belgrano”

Talleres vuelve al Kempes después de dos fechas seguidas como visitante, para enfrentar este sábado a Sarmiento, que viene de dos triunfos en fila con Lucas Acosta, ex Belgrano, como figura.

El presente en ganador del “Pirata”, y lo que significa enfrenta a un Talleres necesitado y en la previa del clásico cordobés, en la entrevista con el arquero surgido en el Celeste en La Mesa del Fútbol, por ShowSport Radio.

El cruce de Lucas Acosta con Edinson Cavani.

“Nunca me voy a perdonar como me fuí de Belgrano. Pasan los años y más me duele, porque soy hincha. Es una espina que me quedó. Ojalá que en algún futuro pueda volver y devolver todo el amor que le tengo. Le cerraría la puerta a varios clubes por volver a Belgrano", aseguró el “Loco” Acosta.

En relación a cómo se fue, en conflicto con la dirigencia que en ese momento comandaba al club de Alberdi, señaló: “La verdad es que hubo un maltrato. Me sentí utilizado, por eso fue mi decisión. Uno en caliente también actúa mal. En su momento esa dirigencia buscaba que me fuera mal, que me peleara. No sé si fui obligado, pero sí me sentí mal por cómo el club, en vez de buscarme una salida, siempre tiró de la soga para que me quedara de mala manera".

Acosta prefirió hablar del momento del equipo de Ricardo Zielinski, semifinalista en Copa Argentina y en el lote de los que entran a octavos de final en Liga Profesional.

Festejo de Belgrano del gol. El 1-0 lo marcó Francisco González Metilli, su primero en el celeste. (Javier Ferreyra / La Voz)

“Le costó arrancar pero hoy veo que está muy bien en todos los sentidos. Están aprovechando de esa buena armonía grupal, de la buena idea del entrenador y de la individualidad que hay en el Chino Zelarayán. Se están dando resultados por todo eso”, destacó.

Belgrano en su partido de Copa Argentina. (José Gabriel Hernández / La Voz).

Y sobre la expectativa por la copa, el arquero añadió: “No me gusta hablar de futuro, pero creo que se lo merece por su historia, por su gente, por todo lo que sufrió y por todo lo que hace”.

LA RIVALIDAD CON TALLERES

Sarmiento derrotó en la fecha pasada al Barracas Central que pelea la punta, y antes superó a Aldosivi, rival directo de Talleres por la permanencia. Lucas Acosta sabe que el equipo tomó aire, pero contra la T no se puede descuidar.

Talleres visitó a Rosario Central por la Liga Profesional. (Prensa Talleres)

“No importa el rival, hay que jugar igual a igual. Es una final más para nosotros, por los objetivos que tenemos. A Talleres no se le está dando, llegan mucho por partido y no convierten. Y cuentan con muy buenos jugadores. Hay que reconocerlo, aunque uno venga de la vereda de enfrente“, resaltó el “Loco”.

“La gente me lo va a tratar distinto, pero nunca le voy a faltar el respeto a los equipos de Córdoba, por más que sea hincha del clásico rival”, completó Acosta.