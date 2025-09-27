Lo que hay que saber de Talleres-Sarmiento, otra “final” por la permanencia en el Clausura

Por un triunfo tan postergado como necesario, Talleres va por los tres puntos ante Sarmiento este sábado a las 21.15 en el Kempes por el Torneo Clausura, en el intento de alejarse más de la zona roja, en la que no debe perder de vista a un par de rivales directos. Caso San Martín de San Juan, que empató.

Los sanjuaninos estuvieron dos veces arriba frente a Platense en Vicente, López, lo que les permitía desplazar a Talleres a descenso directo. Fue empate del “Calamar” en tiempo de descuento 2-2, y alivio en barrio Jardín, porque la T se mantiene fuera de la zona de peligro Este sábado también juega su otro competidor directo, Aldosivi (dos puntos abajo), a las 14.30 contra Argentinos Juniors en Mar del Plata.

Talleres visitó a Rosario Central por la Liga Profesional. (Prensa Talleres)

CÓMO LLEGA TALLERES

Con el estímulo del empate en Rosario frente a un Central que aspira a ser candidato, Talleres salió bien parado de sus dos partidos seguidos fuera de Córdoba, y volvió al gol después de 603 minutos, en el 1 a 1 ante el “Canalla”. Le falta ganar, algo que no consigue desde la segunda fecha del Clausura, frente a Independiente en Avellaneda.

Carlos Tevez podría modificar el esquema de juego, mostrando más agresividad, como en el segundo tiempo ante Central. Esto es con Rick Morais de entrada y por el extremo, con la salida del también brasileño Rodrigo Guth, para que la defensa pase de línea de cinco a cuatro.

Gabriel Báez reemplazará en el lateral izquierdo a Miguel Navarro (una fecha de suspensión) y Juan Camilo Portilla se mantendrá en el doble cinco, más allá de que Matías Galarza ya está en condiciones de volver tras la suspensión por cinco amarillas.

Rosario Central vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional.

En cuanto al plantel fueron citados el colombiano Luis Miguel Angulo tras una prolongada recuperación de una lesión antigua, y Nahuel Bustos. No así Emanuel “Bebelo” Reynoso por la dolencia en su rodilla, y Luis Sequeira (¿por cuestiones disciplinarias?).

CÓMO LLEGA SARMIENTO

Sarmiento se despegó del fondo con dos victorias consecutivas, ante Aldosivi y contra Barracas Central de visitante, y para bajarlo de la punta. Y le sacó siete puntos a Talleres en la tabla anual. Una de sus figuras es el ex arquero de Belgrano, Lucas Acosta.

El "Loco" Lucas Acosta, ex Belgrano, rival de Talleres con Sarmiento.

PROBABLES FORMACIONES DE TALLERES Y SARMIENTO

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palominoy Gabriel Báez; Ulises Ortegoza y Juan Camilo Portilla; Valentín Depietri, Rubén Botta y Rick; Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde y Joel Godoy; Julián Contreras, Elián Giménez, Carlos Villalba y Jonathan Gómez; Gastón González e Iván Morales. DT: Facundo Sava.