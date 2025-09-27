Talleres rompió el maleficio y por Nahuel Bustos derrotó a Sarmiento, para escapar del fondo

Por un triunfo tan postergado como necesario, Talleres se sacó la mufa y le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el Kempes por el Torneo Clausura. Gol de Nahuel Bustos para liberar un festejo muy anhelado, que comenzó a gestarse por los resultados de los rivales directos: San Martín de San Juan, que empató y Aldosivi, que perdió. En la próxima fecha, el clásico con Belgrano.

Los sanjuaninos estuvieron dos veces arriba frente a Platense en Vicente, López, lo que les permitía desplazar a Talleres a descenso directo. Fue empate del “Calamar” en tiempo de descuento 2-2, y alivio en barrio Jardín, porque la T se mantiene fuera de la zona de peligro. Sobre todo porque Aldosivi (dos puntos abajo), perdió contra Argentinos Juniors 2-0 en Mar del Plata.

ASÍ FUE EL PRIMER TIEMPO DE TALLERES

El peso del partido debía cargarlo Talleres, pero no tuvo profundidad ni sorpresa, más allá del ingreso como titular de Ricky las proyecciones de Gabriel Báez por la banda izquierda.

Enfrente un equipo limitado como Sarmiento que de todos modos sabe a lo que juega y así consiguió sus últimos dos triunfos consecutivos. Y estuvo cerca por Morales a los 32 minutos por una pelota que dejó viva Herrera en el área chica, y el delantero visitante remató por sobre el travesaño.

TALLERES LO GANÓ AL FINAL

En el segundo tiempo Talleres salió más decidido, consiente de que no podía dejar pasar otra chance como local. Y a los 5 minutos el travesaño le ahogó el grito de gol a Federico Girotti. El maleficio no se cortaba...

Sarmiento también tuvo la suya, por el peligroso Morales en una noche no muy segura de Herrera. Pero la necesidad fue empujando a Talleres, respaldado por su gente, hizo méritos para romper el cero. Le faltó eficacia, por un Depietri que volvió a perderse un gol increíble ante Lucas Acosta.

De tanto buscar, el gol salvador llegó de carambola, para un Bustos que llevaba casi un año sin convertir, y el último había sido para San Lorenzo. Despeje fallido de Acosta que dio en la humanidad del delantero Albiazul, y un gol que se gritó a fondo. Por la victoria, por el desahogo, porque Talleres está de pie.

CÓMO LLEGA TALLERES

Con el estímulo del empate en Rosario frente a un Central que aspira a ser candidato, Talleres salió bien parado de sus dos partidos seguidos fuera de Córdoba, y volvió al gol después de 603 minutos, en el 1 a 1 ante el “Canalla”. Le falta ganar, algo que no consigue desde la segunda fecha del Clausura, frente a Independiente en Avellaneda.

Carlos Tevez modifica el esquema de juego, mostrando más agresividad, como en el segundo tiempo ante Central. Esto es con Rick Morais de entrada y por el extremo, con la salida del también brasileño Rodrigo Guth, para que la defensa pase de línea de cinco a cuatro.

Gabriel Báez reemplazará en el lateral izquierdo a Miguel Navarro (una fecha de suspensión) y Matías Galarza, tras la suspensión por cinco amarillas, recupera su lugar en le doble cinco, por el colombiano Juan Camilo Portilla.

En cuanto al plantel fueron citados el colombiano Luis Miguel Angulo tras una prolongada recuperación de una lesión antigua, y Nahuel Bustos. No así Emanuel “Bebelo” Reynoso por la dolencia en su rodilla, y Luis Sequeira (¿por cuestiones disciplinarias?).

CÓMO LLEGA SARMIENTO

Sarmiento se despegó del fondo con dos victorias consecutivas, ante Aldosivi y contra Barracas Central de visitante, y para bajarlo de la punta. Y le sacó siete puntos a Talleres en la tabla anual. Una de sus figuras es el ex arquero de Belgrano, Lucas Acosta.



