Un Talleres más ofensivo; ¿cambia el sistema táctico para enfrentar a Sarmiento?

Talleres, con la imperiosa necesidad de ganar como local, recibe este sábado a las 21.15 a Sarmiento de Junín por la décima fecha del Clausura. Y lo haría con un cambio de esquema, para contar con más gente en ataque y ser más agresivo.

En principio Carlos Tevez retomaría el 4-2-3-1 que había dejado de lado por bajos rendimientos de los intérpretes. Para utilizar una línea de cinco que le dio más firmeza en el fondo. Por ejemplo en los empates como visitante frente a Tigre y Rosario Central.

Carlos Tevez, el DT. Rosario Central vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional.

Justamente, en el segundo tiempo en Arroyito modificó el esquema con el ingreso de Rick Morais, y parando línea de cuatro en el fondo, y se vio lo mejor de Talleres.

Talleres empató 0-0 con Tigre por la Liga Profesional. (Prensa Talleres)

Entonces el “Apache” haría ese movimiento ante un Sarmiento que ganó los dos últimos que jugó, pero que todavía no se despega del todo del fondo. Y el cambio sería brasileño por brasileño.

Rick Lima se perderá los amistosos de Talleres (Prensa Talleres)

Rick, quien ingresó de buena manera en los dos últimos partidos, sería titular junto para alternar con Valentín Depietri por las puntas. Y el que saldría es su connacional, el zaguero Rodrigo Guth.

ASÍ FORMARÍA TALLERES

Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luís Palomino y Gabriel Báez; Ulises Ortegoza y Juan Camilo Portilla; Valentín Depietri, Rubén Botta y Rick Morais; Federico Girotti; los once que se perfilan en Talleres ante Sarmiento.

Talleres visitó a Rosario Central por la Liga Profesional. (Prensa Talleres)

Vale recordar que Miguel Navarro fue expulsado ante Central y le dieron una fecha, por lo que en el lateral izquierdo va Báez; y que Matías Galarza está disponible tras purgar la sanción por cinco amarillas, pero seguiría en el eje central el colombiano Portilla.