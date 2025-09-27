La racha de Talleres sin goles en Córdoba, y el clásico en la mira de Nahuel Bustos

Nahuel Bustos, al que se espero tanto como al gol, como a la victoria, en este Talleres necesitado, “rompió la pared” y anotó el de la necesaria y festejada victoria 1 a 0 sobre Sarmiento, para alejarse de la zona de peligro por la permanencia, en la antesala del clásico con Belgrano.

Por su reaparecido goleador, Talleres cortó una racha negativa sin convertir como local de 403 minutos. El último había sido en la derrota contra San Lorenzo 2 a 1 en el debut (estadísticas Ariel Sarboraria @22peladoAriel enX).

DE CARAMBOLA LLEGÓ EL GOL DE TALLERES 🔵⚽



Nahuel Bustos se llevó la pelota por delante tras un rebote y la pelota se metió para el 1 a 0 ante Sarmiento



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 28, 2025

Para Bustos fue el gol 29 en 129 partidos disputados con la casaca Albiazul. “Se viene una semana distinta, ahora a disfrutar y desde mañana pensar en el clásico”, destaco el delantero, que llevaba casi un año sin goles. El último lo había hecho para San Lorenzo, contra Central en Rosario.

"SE VIENE UNA SEMANA DISTINTA. AHORA TOCA DISFRUTAR Y MAÑANA NOS PONDREMOS A PENSAR EN EL CLÁSICO"



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 28, 2025

En cuanto a Talleres, no ganaba en Córdoba por la Liga, desde el triunfo sobre Gimnasia 2-0, en el debut de Pablo Guiñazú como entrenador.