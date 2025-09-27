Vía Córdoba / Video

La racha de Talleres sin goles en Córdoba, y el clásico en la mira de Nahuel Bustos

Tenía que ganar y lo hizo por el 1 a 0 del delantero ante Belgrano. Primer triunfo Albiazul en el Kempes, y el domingo próximo recibe a Belgrano.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

27 de septiembre de 2025,

La racha de Talleres sin goles en Córdoba, y el clásico en la mira de Nahuel Bustos
Talleres venció a Sarmiento en el estadio Kempes con gol de Nahuel Bustos. Y ahora se viene el clásico.

Nahuel Bustos, al que se espero tanto como al gol, como a la victoria, en este Talleres necesitado, “rompió la pared” y anotó el de la necesaria y festejada victoria 1 a 0 sobre Sarmiento, para alejarse de la zona de peligro por la permanencia, en la antesala del clásico con Belgrano.

Por su reaparecido goleador, Talleres cortó una racha negativa sin convertir como local de 403 minutos. El último había sido en la derrota contra San Lorenzo 2 a 1 en el debut (estadísticas Ariel Sarboraria @22peladoAriel enX).

Para Bustos fue el gol 29 en 129 partidos disputados con la casaca Albiazul. “Se viene una semana distinta, ahora a disfrutar y desde mañana pensar en el clásico”, destaco el delantero, que llevaba casi un año sin goles. El último lo había hecho para San Lorenzo, contra Central en Rosario.

En cuanto a Talleres, no ganaba en Córdoba por la Liga, desde el triunfo sobre Gimnasia 2-0, en el debut de Pablo Guiñazú como entrenador.

Temas Relacionados

MÁS DE Video
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS