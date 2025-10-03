Guido Herrera fue contundente sobre el Talleres-Belgrano: “Tenemos que acomodar esto”

Talleres y Belgrano se enfrentan este domingo 5 de octubre por la fecha 11 del Torneo Betano Clausura 2025. En la antesala del encuentro, Guido Herrera habló en conferencia de prensa y aseguró como vocero de los jugadores: “Tenemos que acomodar esto”.

Guido Herrera habló de Talleres antes del clásico con Belgrano

“No apostamos nada y es un clásico. Sabemos lo que significa, los dos nos jugamos mucho y cada equipo buscará el triunfo con sus armas”, sostuvo el arquero en el inicio del evento en el Hotel Quorum.

La conferencia de prensa del clásico Talleres-Belgrano. Foto: José Hernández / La Voz.

El referente no le esquivó al “semestre complicado” que transitaron y actualmente los “encuentra peleando en la zona baja”. Sin embargo, tomó el partido como una gran y hermosa oportunidad para lo que se viene y aisló el camino previo de cada conjunto porque es un “partido aparte”.

“Tenemos que acomodar esto”: dijo Guido Herrera sobre el Talleres-Belgrano

“Levantamos en las últimas tres fechas y nos sentimos con confianza. No le esquivamos al momento y es un desafío que tenemos de acomodar todo eso. Llega en un momento justo para seguir escalando en la tabla”, sentenció sobre la ubicación de Talleres respecto a los puntos anuales para el descenso.

Por último, le agradeció a la hinchada albiazul por estar siempre, tanto en las buenas como en las malas. “Hasta en los momentos complicados, nosotros somos los responsables de las alegrías, que es lo que realmente queremos dar”, cerró.

La conferencia de prensa del Talleres-Belgrano