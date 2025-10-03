Lucas Zelarayán y el cuidado de Belgrano: “Sería ilógico pensar que Talleres llega mal”

Lucas Zelarayán fue cauto en la conferencia de prensa previa al clásico entre Talleres y Belgrano por la fecha 11 del Torneo Betano Clausura 2025. Calificó al encuentro como uno aislado de los contextos y le dedicó un mensaje a su sobrino.

“Sería ilógico pensar que Talleres llega mal”: expresó Lucas Zelarayán desde Belgrano

El Chino coincidió con el capitán albiazul en que los dos equipos se juegan “mucho” por lo que significa el encuentro y por el envión anímico que será de cara al futuro cercano. “En lo personal, sería ilógico pensar que Talleres llega mal o en un mal momento”, expresó.

Zelarayán fue cauteloso previo al clásico de Talleres y Belgrano. Foto: José Hernández / La Voz.

En cuanto a los últimos pasos del conjunto comandado por Ricardo Zielinski, opinó que desde los partidos con Newell´s Old Boys encontró “el nivel de las primeras fechas”.

“Con Barracas por momento fuimos superiores y encontramos lo que intentamos mantener, que es lo más difícil”, ponderó el 10. Por otro lado, se mostró feliz de volver a jugar el “partido que paraliza la ciudad” y se refirió a la condición de visitante.

El mensaje de Lucas Zelarayán para su sobrino previo al Talleres-Belgrano

“También tiene su sabor especial. El escenario adverso te hace sacar un plus y jugar por el compañero que tenés al lado”, dijo, con una cómplice sonrisa. Por último, destacó el apoyo de la hinchada a lo largo de estos meses y le dedicó unas palabras a Gonzalo, su sobrino.

Los Zelarayán se unieron en el 3-0 de Belgrano. Pase de Gonzalo, y gol del Chino en Alberdi ante Newell's. (Javier Ferreyra / La Voz)

“Creció en una familia fanática de Belgrano y no hace falta inculcarle nada. Es un orgullo muy grande para mi compartir plantel de primera con él. Ojalá lo disfrute si le toca estar porque son partidos que te marcan para siempre”, cerró.

La conferencia de prensa del Talleres-Belgrano