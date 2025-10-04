En fotos: el banderazo de Belgrano alentando al plantel para el duelo con Talleres

El plantel a pleno de Belgrano, encabezado por el técnico Ricardo Zielinski y el presidente Luis Fabián Artime, recibieron el aliento de un masivo banderazo por parte de los hinchas en el hotel que les sirve de concentración, para el clásico con Talleres. Se jugará este domingo a las 16.45 en el Kempes, sólo con público Albiazul.

Banderazo de los hinchas del Pirata antes del clásico. (Nicolás Bravo / La Voz).

El “Chino” Lucas Zelarayán fue uno de los más requeridos por los hinchas Celestes, que inundaron la avenida Duarte Quiros frente al hotel Quinto Centenario. También el goleador Franco Jara, el “Ruso” Zielinsky y el “Luifa” Aritme recibieron ovaciones.

Se trata de la edición 406 del clásico cordobés, uno de los más tradicionales del fútbol argentino. Y el sexto desde que Belgrano retomó su lugar en Primera en 2022, con cinco empates en los anteriores duelos.

LOS NÚMEROS DEL TALLERES-BELGRANO

Talleres acumula un invicto ante su clásico rival Belgrano de 18 años, 11 meses y 15 días, entre 2006 y 2025. Son 14 partidos oficiales sin perder, con tres triunfos y 11 empates.

Lucas Manuel Zelarayán y Guido Herrera. Conferencia de prensa del clásico Talleres-Belgrano. (José Hernández / La Voz)

El historial del derby cordobés arroja en total 405 enfrentamientos y con una marcada paridad: Talleres ganó 133 (663 goles). Belgrano ganó 133 (647 goles). Empataron 138. En el marco de torneos de AFA jugaron en 44 oportunidades: Talleres ganó 11 (41 goles). Belgrano se impuso en 10 (36). Empataron 23.