Talleres y Belgrano, para romper la secuencia de empates: la comparación con los otros clásicos

El rico historial entre Talleres y Belgrano, uno de los clásicos de más rivalidad y más vieja data en el país, agregará otro capitulo. Con un aditamento extra: el que gane romperá la paridad que se dio desde el ascenso de Celeste, en 2022.

Desde 2023 a la fecha se enfrentaron en cinco partidos oficiales y no hubo ganadores: 1 a 1 en Alberdi por Liga Profesional 2023; 0 a 0 en el Kempes por Copa de la Liga 2023; 2 a 2 en el Gigante por Copa de la Liga 2024; 0 a 0 en el mundialista por el torneo de la Liga 2024, y 1 a 1 en el Julio César Villagra, Apertura 2025.

Lucas Manuel Zelarayán y Guido Herrera. Conferencia de prensa del clásico Talleres-Belgrano. (José Hernández / La Voz)

Es el único clásico en el fútbol argentino con cinco empates en los últimos cruces. Y para acentuar la paridad entre Talleres y Belgrano, por torneos de AFA se enfrentaron en 25 oportunidades, con 15 empates, y cinco triunfos para cada uno.

LOS ÚLTIMOS CINCO RESULTADOS EN LOS CLÁSICOS DEL PAÍS

Boca y River, el superclásico, muestra paridad para el “Millo” ya que ganó tres, 2-0 en 2023; 1 a 0 en 2024 y 2-1 en 2025. Empataron 1 a 1 en 2024 y Boca se impuso 3-2 en 2024.

Franco Mastantuono, en el centro, de River Plate, celebra tras convertir contra Boca Juniors por la liga argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, domingo 27 abril, 2025. (AP Foto/Gustavo Garello)

El clásico de Avellaneda, que en la fecha pasada terminó en 0 a 0, como en el anterior de este 2025 fue 1 a 1, y 0 a 0 en 2024. Pero en ese año Racing venció a Independiente 1 a 0 como visitante. Y en 2023 el Rojo se impuso 2-0.

San Lorenzo vs Huracán. Foto: FOTOBAIRES Fecha 7 Torneo Clausura Liga Profesional.

Y entre San Lorenzo y Huracán, más allá de la supremacía del “Cuervo” con el doble de triunfos, la última victoria fue para el “Globo” 2-0 como local. Los otros cuatro cruces recientes fueron empates.

Ángel Di María

La supremacía total se da en Rosario, con cinco triunfos en fila de Central sobre Newell’s, el último y muy festejado con el golazo de tiro libre de Ángel Di María. También en el interior, Unión de Santa Fe venció a Colón antes de que se dieran cuatro empates seguidos y el descenso del “Sabalero”.