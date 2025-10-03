Talleres y Belgrano, para romper la secuencia de empates: la comparación con los otros clásicos

El rico historial entre Talleres y Belgrano, uno de los clásicos de más rivalidad y más vieja data en el país, agregará otro capitulo. Con un aditamento extra: el que gane romperá la paridad que se dio desde el ascenso de Celeste, en 2022.
Desde 2023 a la fecha se enfrentaron en cinco partidos oficiales y no hubo ganadores: 1 a 1 en Alberdi por Liga Profesional 2023; 0 a 0 en el Kempes por Copa de la Liga 2023; 2 a 2 en el Gigante por Copa de la Liga 2024; 0 a 0 en el mundialista por el torneo de la Liga 2024, y 1 a 1 en el Julio César Villagra, Apertura 2025.
Es el único clásico en el fútbol argentino con cinco empates en los últimos cruces. Y para acentuar la paridad entre Talleres y Belgrano, por torneos de AFA se enfrentaron en 25 oportunidades, con 15 empates, y cinco triunfos para cada uno.
LOS ÚLTIMOS CINCO RESULTADOS EN LOS CLÁSICOS DEL PAÍS
Boca y River, el superclásico, muestra paridad para el “Millo” ya que ganó tres, 2-0 en 2023; 1 a 0 en 2024 y 2-1 en 2025. Empataron 1 a 1 en 2024 y Boca se impuso 3-2 en 2024.
El clásico de Avellaneda, que en la fecha pasada terminó en 0 a 0, como en el anterior de este 2025 fue 1 a 1, y 0 a 0 en 2024. Pero en ese año Racing venció a Independiente 1 a 0 como visitante. Y en 2023 el Rojo se impuso 2-0.
Y entre San Lorenzo y Huracán, más allá de la supremacía del “Cuervo” con el doble de triunfos, la última victoria fue para el “Globo” 2-0 como local. Los otros cuatro cruces recientes fueron empates.
La supremacía total se da en Rosario, con cinco triunfos en fila de Central sobre Newell’s, el último y muy festejado con el golazo de tiro libre de Ángel Di María. También en el interior, Unión de Santa Fe venció a Colón antes de que se dieran cuatro empates seguidos y el descenso del “Sabalero”.