Clásico Talleres - Belgrano: ¿quién será el árbitro, los asistentes y los encargados del VAR?

El clásico cordobés se jugará el domingo 5 de octubre, a las 16.45 en el Kempes. El encargado de impartir justicia será un árbitro internacional.

Matías Candoli

30 de septiembre de 2025,

Habría árbitros investigados en el fútbol argentino.

El clásico cordobés entre Talleres y Belgrano del próximo domingo 5 de octubre, a las 16.45 en el Kempes por la fecha 11 del Clausura de la Liga Profesional ya se empezó a jugar en las mesas de los bares, en las radios, los canales de TV y en las redes sociales.

Es que es mucha la efervescencia que genera en ambas hinchadas el enfrentamiento entre la T y los Piratas en la máxima división del fútbol argentino.

¿QUIÉN DIRIGIRÁ TALLERES - BELGRANO EN EL KEMPES?

En la tarde del martes, desde la Liga Profesional ya de designó a quienes conformarán las ternas arbitrales en cancha y las duplas en el VAR para la jornada que tiene como partido excluyente al derby cordobés.

Facundo Tello será el árbitro que imparte justicia en la final del Trofeo de Campeones entre River Plate y Rosario Central. (Prensa Rosario Central)

El árbitro principal será Facundo Tello. Los árbitros asistentes serán Gabriel Chade y Juan Mamani. Yamil Possi será el cuarto árbitro. En Ezeiza, estarán atentos al video arbitraje Lucas Novelli (VAR) y Nahuel Viñas (AVAR).

LA FECHA 11 DEL CLAUSURA CON LOS ÁRBITROS CONFIRMADOS

Viernes 3 de octubre

19:00 – Tigre vs Defensa y Justicia (Zona A) | ESPN Premium

  • Árbitro: Ariel Penel
  • Árbitro asistente 1: Ariel Scime
  • Árbitro asistente 2: Daiana Milone
  • Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
  • VAR: Fernando Echenique
  • AVAR: Sebastián Habib

21:15 – Unión vs Aldosivi (Zona A) | TNT Sports

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
  • Árbitro asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
  • VAR: Nicolás Lamolina
  • AVAR: José Castelli

21:15 – Argentinos vs Central Córdoba (Zona A) | ESPN Premium

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
  • Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
  • VAR: Fabrizio Llobet
  • AVAR: Gastón Monsón Brizuela

Sábado 4 de octubre

14:30 – Sarmiento vs Gimnasia (Zona B) | ESPN Premium

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
  • Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
  • Cuarto árbitro: Diego Novelli
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Javier Uziga

16:45 – San Martín (SJ) vs Instituto (Zona B) | TNT Sports

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
  • Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
  • Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Diego Martin
Sebastián Martínez, el árbitro del encuentro entre Defensa y Justicia y Godoy Cruz. / Gentileza.

19:00 – Atlético Tucumán vs Platense (Zona B) | TNT Sports

  • Árbitro: Fernando Espinoza
  • Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
  • Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
  • Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
  • VAR: Nazareno Arasa
  • AVAR: Belén Bevilacqua

19:00 – Huracán vs Banfield (Zona A) | ESPN Premium

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
  • Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
  • Cuarto árbitro: Franco Acita
  • VAR: Álvaro Carranza
  • AVAR: Mariana De Almeida

21:15 – Lanús vs San Lorenzo (Zona B) | TNT Sports

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
  • VAR: Hector Paletta
  • AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 5 de octubre

14:30 – Godoy Cruz vs Independiente (Zona B) | ESPN Premium

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Árbitro asistente 1: Iván Núñez
  • Árbitro asistente 2: Julio Fernández
  • Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Lucas Pardo

16:30 – Estudiantes vs Barracas Central (Zona A) | TNT Sports

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
  • Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
  • Cuarto árbitro: Mariano Negrete
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Gastón Suárez

16:45 – Talleres vs Belgrano (Interzonal) | ESPN Premium

  • Árbitro: Facundo Tello
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Juan Mamani
  • Cuarto árbitro: Yamil Possi
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Nahuel Viñas

19:00 – Boca vs Newell’s (Zona A) | TNT Sports

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: Pablo González
  • Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
  • Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
  • VAR: Pablo Dóvalo
  • AVAR: Diego Verlotta

21:15 – Rosario Central vs River (Zona B) | ESPN Premium

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
  • Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Diego Romero

Lunes 6 de octubre

19:00 – Deportivo Riestra vs Vélez (Zona B) | ESPN Premium

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
  • Cuarto árbitro: Kevin Alegre
  • VAR: Jorge Baliño
  • AVAR: Damián Espinoza

21:00 – Racing vs Independiente Rivadavia (Zona A) | TNT Sports

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
  • VAR: Pablo Giménez
  • AVAR: Daniel E. Zamora

