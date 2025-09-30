Clásico Talleres - Belgrano: ¿quién será el árbitro, los asistentes y los encargados del VAR?

El clásico cordobés entre Talleres y Belgrano del próximo domingo 5 de octubre, a las 16.45 en el Kempes por la fecha 11 del Clausura de la Liga Profesional ya se empezó a jugar en las mesas de los bares, en las radios, los canales de TV y en las redes sociales.
Es que es mucha la efervescencia que genera en ambas hinchadas el enfrentamiento entre la T y los Piratas en la máxima división del fútbol argentino.
¿QUIÉN DIRIGIRÁ TALLERES - BELGRANO EN EL KEMPES?
En la tarde del martes, desde la Liga Profesional ya de designó a quienes conformarán las ternas arbitrales en cancha y las duplas en el VAR para la jornada que tiene como partido excluyente al derby cordobés.
El árbitro principal será Facundo Tello. Los árbitros asistentes serán Gabriel Chade y Juan Mamani. Yamil Possi será el cuarto árbitro. En Ezeiza, estarán atentos al video arbitraje Lucas Novelli (VAR) y Nahuel Viñas (AVAR).
LA FECHA 11 DEL CLAUSURA CON LOS ÁRBITROS CONFIRMADOS
Viernes 3 de octubre
19:00 – Tigre vs Defensa y Justicia (Zona A) | ESPN Premium
- Árbitro: Ariel Penel
- Árbitro asistente 1: Ariel Scime
- Árbitro asistente 2: Daiana Milone
- Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Sebastián Habib
21:15 – Unión vs Aldosivi (Zona A) | TNT Sports
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: José Castelli
21:15 – Argentinos vs Central Córdoba (Zona A) | ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Gastón Monsón Brizuela
Sábado 4 de octubre
14:30 – Sarmiento vs Gimnasia (Zona B) | ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Diego Novelli
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Javier Uziga
16:45 – San Martín (SJ) vs Instituto (Zona B) | TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Diego Martin
19:00 – Atlético Tucumán vs Platense (Zona B) | TNT Sports
- Árbitro: Fernando Espinoza
- Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
- Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
- VAR: Nazareno Arasa
- AVAR: Belén Bevilacqua
19:00 – Huracán vs Banfield (Zona A) | ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: Álvaro Carranza
- AVAR: Mariana De Almeida
21:15 – Lanús vs San Lorenzo (Zona B) | TNT Sports
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Lucas Comesaña
Domingo 5 de octubre
14:30 – Godoy Cruz vs Independiente (Zona B) | ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Julio Fernández
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Lucas Pardo
16:30 – Estudiantes vs Barracas Central (Zona A) | TNT Sports
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete
- VAR: José Carreras
- AVAR: Gastón Suárez
16:45 – Talleres vs Belgrano (Interzonal) | ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Yamil Possi
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Nahuel Viñas
19:00 – Boca vs Newell’s (Zona A) | TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
- VAR: Pablo Dóvalo
- AVAR: Diego Verlotta
21:15 – Rosario Central vs River (Zona B) | ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
- Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Diego Romero
Lunes 6 de octubre
19:00 – Deportivo Riestra vs Vélez (Zona B) | ESPN Premium
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Kevin Alegre
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Damián Espinoza
21:00 – Racing vs Independiente Rivadavia (Zona A) | TNT Sports
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Pablo Giménez
- AVAR: Daniel E. Zamora