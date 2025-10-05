El clásico Talleres Belgrano, con la frase picante del Luifa Artime y la provocación de Ostchega

Apenas finalizó el clásico 0 a 0, con Talleres cerca de ganarlo por la que tuvo Federico Girotti en la última y un Belgrano que aguantó prácticamente con 10 por la lesión de Elías López (no había más cambios), el cántico bajó de las tribunas con un “equipo chico...” para despedir al Pirata.

Y Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, recogió el guante “¿Equipo chico cantaron? Nosotros estamos en semifinales de Copa Argentina, estamos ahí de entrar entre los ocho en el Clausura...“, replicó.

Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, en el pódcast Mundo Pirata de Belgrano en La Voz. (La Voz)

“Belgrano mereció ganar, la única clara de Talleres fue la del final”, añadió el Luifa. Y completó: “Este mes nos jugamos mucho y va a ser muy importante”.

Luego de la jugada del final del clásico en la que Girotti no pudo marcar el gol del triunfo de Talleres ante Belgrano, el delantero de la T protagonizó un momento picante con sus compañeros.



EL GESTO DEL JUGADOR DE BELGRANO A LA PLATEA DE TALLERES

Cuando los jugadores de Belgrano se retiraban del campo de juego tras el empate, el lateral Tobías Ostchega, quien ingresó para la parte final del encuentro, hizo gesto a los plateistas de Talleres. Aludiendo a los descensos al Argentino A.