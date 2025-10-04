Le tocó defender la casaca de Belgrano en más de un clásico con Talleres y sigue con la identificación a pleno, trabajando en Villa Esquiú en el cuerpo técnico de la Sexta división de AFA. Juan Quiroga lo vive como cuando lo jugaba, y anticipó el duelo de este domingo en el Kempes por el Torneo Clausura.

“En Belgrano hay jerarquía y puede seguir creciendo. Tiene jugadores muy fuertes. Creció en la solidez defensiva, un equipo duro y difícil, con buena salida por las bandas. Y arriba lastima”, subrayó el exlateral izquierdo, en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Sucesos.

Juan Quiroga regresa al club para sumarse a la estructura de las formativas (Prensa Belgrano)

“Será un partido ajustado, con pocas diferencias porque los dos se juegan mucho. Belgrano debe reafirmar los pasos que vienen dando, en Copa Argentina y el torneo. Y Talleres necesitando de salir de esta situación“, analizó el ”Mono".

El DT de la novena de AFA, Juan Quiroga se va a Gimnasia de Mendoza (Prensa de Belgrano)

“Los clásicos son con mucha presión, pero los dos cuentan con jugadores de experiencia. La gente de Belgrano necesita sentirse dueña de la ciudad, y el equipo está en condiciones de ganarlo. Nunca voy a decir que Belgrano pierde o empata para mi lo gana 1 a 0 con gol de (Franco) Jara“, anticipó. Y en cuanto al derby que más recuerda, señaló: ”El 1 a 1 en el Kempes con 50 mil hinchas nuestros. No veníamos bien, empezamos perdiendo y remontamos".

Franco Jara jugador de Belgrano fútbol. Copa Argentina en San Luis Belgrano 3 vs. Newells 1. (José Gabriel Hernández / La Voz)

DE QUÉ DEBE CUIDARSE BELGRANO ANTE TALLERES

“Talleres cuenta con jugadores muy buenos en lo individual, los extremos son agresivos en los duelos y (Ruben) Botta, aún con intermitencias, es importante. El equipo ha crecido contra Tigre hizo un buen partido, le ganó a Sarmiento, y agarró confianza", evaluó Juan Quiroga.

Talleres venció a Sarmiento en el estadio Kempes con gol de Nahuel Bustos. (Nicolás Bravo / La Voz)

“Los dos equipos se muestran seguros, y eso es lo más importante para partidos de estas características. Será parejo y espero que la moneda caiga para el lado de Belgrano", se ilusionó.

Juan Quiroga se despidió con la Celeste, y rodeado por el afecto del plantel.

EL SUEÑO DE DIRIGIR A BELGRANO

Cómo un ex compañero suyo, Guillermo Farré, el “Mono” Juan Quiroga también tiene la expectativa de dirigir en un futuro a Belgrano. “Mi horizonte es, algún día, ser el DT de la Primera. Tengo una identidad muy marcada con Belgrano, me toco irme y volver cuando fui a Olimpo, y el sentimiento creció”, enfatizó Quiroga.