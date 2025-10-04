Le tocó defender la casaca de Belgrano en más de un clásico con Talleres y sigue con la identificación a pleno, trabajando en Villa Esquiú en el cuerpo técnico de la Sexta división de AFA. Juan Quiroga lo vive como cuando lo jugaba, y anticipó el duelo de este domingo en el Kempes por el Torneo Clausura.
“En Belgrano hay jerarquía y puede seguir creciendo. Tiene jugadores muy fuertes. Creció en la solidez defensiva, un equipo duro y difícil, con buena salida por las bandas. Y arriba lastima”, subrayó el exlateral izquierdo, en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Sucesos.
“Será un partido ajustado, con pocas diferencias porque los dos se juegan mucho. Belgrano debe reafirmar los pasos que vienen dando, en Copa Argentina y el torneo. Y Talleres necesitando de salir de esta situación“, analizó el ”Mono".
“Los clásicos son con mucha presión, pero los dos cuentan con jugadores de experiencia. La gente de Belgrano necesita sentirse dueña de la ciudad, y el equipo está en condiciones de ganarlo. Nunca voy a decir que Belgrano pierde o empata para mi lo gana 1 a 0 con gol de (Franco) Jara“, anticipó. Y en cuanto al derby que más recuerda, señaló: ”El 1 a 1 en el Kempes con 50 mil hinchas nuestros. No veníamos bien, empezamos perdiendo y remontamos".
DE QUÉ DEBE CUIDARSE BELGRANO ANTE TALLERES
“Talleres cuenta con jugadores muy buenos en lo individual, los extremos son agresivos en los duelos y (Ruben) Botta, aún con intermitencias, es importante. El equipo ha crecido contra Tigre hizo un buen partido, le ganó a Sarmiento, y agarró confianza", evaluó Juan Quiroga.
“Los dos equipos se muestran seguros, y eso es lo más importante para partidos de estas características. Será parejo y espero que la moneda caiga para el lado de Belgrano", se ilusionó.
EL SUEÑO DE DIRIGIR A BELGRANO
Cómo un ex compañero suyo, Guillermo Farré, el “Mono” Juan Quiroga también tiene la expectativa de dirigir en un futuro a Belgrano. “Mi horizonte es, algún día, ser el DT de la Primera. Tengo una identidad muy marcada con Belgrano, me toco irme y volver cuando fui a Olimpo, y el sentimiento creció”, enfatizó Quiroga.