El Talleres-Belgrano va a más allá de las fronteras, para los jugadores que defendieron estas camisetas. El caso del delantero Guilherme Parede, quien pasó por la T entre 2020 y 2022, sigue al Albiazul, le tiene fe a Nahuel Bustos para el clásico y anticipó un resultado para este domingo en el Kempes.

“Talleres me abrió las puertas cuando quería jugar fuera de mí país. Crecimos juntos, cuando me fui el equipo ya jugaba copas internacionales. Un club increíble, hasta hoy la gente me pregunta si voy a volver”, resaltó Guilherme en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

El brasileño se recuperar de una severa lesión sufrida en Copa Sudamericana. Será un buen "refuerzo" para un Talleres nuevamente internacional.

“Me emociono hablando de Talleres y acompañó cuando puedo. El club está en un momento delicado pero va a volver a darle alegrías a la su gente”, se ilusionó hablando como un cordobés más.

Guilherme Parede ya trabaja en la pretemporada de Talleres. Busca su mejor forma para volver a jugar en un año que será intenso para la "T". (Foto: Prensa Talleres)

Actualmente en el Vila Nova de Goiana, en la Serie B de Brasil, tuvo una temporada en Japón y en su país jugó también en el Juventude y en el Vásco Da Gama, donde se destaca Pablo Vegetti, ex goleador de Belgrano. “Me quedan compañeros que me hablaron bien de él como persona y jugador, un capitán dentro y también fuera de la cancha”, indicó.

Pablo Vegetti mejoró su contrato en el Vasco Da Gama (Prensa Vasco)

Fue el puntapié para hablar con Guilherme del clásico que se viene en Córdoba. “Nunca jugué contra Belgrano, pero tengo en claro que Córdoba es mitad azul oscuro y mitad azul claro (sic). Talleres mejoró y creo que ganará 2 a 1″.

DEL ARQUERO AL GOLEADOR DE TALLERES

“Guido Herrera y Nahuel Bustos fueron compañeros míos y son mis amigos. Guido es figura y capitán. Y Nahuel tenía que ser quien haga el gol que saque a Talleres de esta situación, y en el clásico también hará uno”, vislumbró Guilherme.

Talleres venció a Sarmiento en el estadio Kempes con gol de Nahuel Bustos. (Nicolás Bravo / La Voz)

En cuanto a sus compatriotas en el actual plantel, señaló: “A Guth lo conocía de Curtiba, pero no jugué con él. Y Rick está todavía en un proceso de adaptación. A mi por suerte me llevó menos tiempo”.