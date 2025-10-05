Talleres-Belgrano: ya es la seguidilla más larga de empates en su historial

El clásico cordobés terminó nuevamente en empate, 0 a 0 en el Kempes, y ya son seis seguidos. La secuencia más larga en el historial entre Talleres y Belgrano.

Partido Talleres Belgrano en el Kempes por fecha de la LFP. (Javier Ferreyra / La Voz)

Iguala la racha más extensa, jugando en Liga Cordobesa entre 1967 y 1970. Empataron 12 de los últimos 14 enfrentamientos (estadísticas Mauricio Coccolo @mauricoccolo en X).

Por otra parte es el tercer 0 a 0 consecutivo que se registra en el Kempes. En el Gigante de Alberdi igualaron 1 a 1, 2-2 y 1-1 en los últimos tres de 2023 a esta parte. Es el clásico con más empates en los últimos duelos, entre los más importantes del fútbol argentino.

CÓMO QUEDÓ EL HISTORIAL ENTRE TALLERES Y BELGRANO

Talleres y Belgrano disputaron en total 406 partidos entre Primera División, amateurismo, amistosos y Copas locales.