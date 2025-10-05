Vía Córdoba / Talleres

Talleres-Belgrano: ya es la seguidilla más larga de empates en su historial

Igualaron 0 a 0 en el Kempes. Desde que el “Pirata” volvió a Primera en 2022, no hay ganadores.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

5 de octubre de 2025,

Guido Herrera, uno de los responsables del 0 a 0 entre Talleres y Belgrano, en otro empate.

El clásico cordobés terminó nuevamente en empate, 0 a 0 en el Kempes, y ya son seis seguidos. La secuencia más larga en el historial entre Talleres y Belgrano.

Partido Talleres Belgrano en el Kempes por fecha de la LFP. (Javier Ferreyra / La Voz)
Partido Talleres Belgrano en el Kempes por fecha de la LFP. (Javier Ferreyra / La Voz)

Iguala la racha más extensa, jugando en Liga Cordobesa entre 1967 y 1970. Empataron 12 de los últimos 14 enfrentamientos (estadísticas Mauricio Coccolo @mauricoccolo en X).

Por otra parte es el tercer 0 a 0 consecutivo que se registra en el Kempes. En el Gigante de Alberdi igualaron 1 a 1, 2-2 y 1-1 en los últimos tres de 2023 a esta parte. Es el clásico con más empates en los últimos duelos, entre los más importantes del fútbol argentino.

Partido Talleres Belgrano en el Kempes por fecha de la LFP. (Javier Ferreyra / La Voz)
Partido Talleres Belgrano en el Kempes por fecha de la LFP. (Javier Ferreyra / La Voz)

CÓMO QUEDÓ EL HISTORIAL ENTRE TALLERES Y BELGRANO

Talleres y Belgrano disputaron en total 406 partidos entre Primera División, amateurismo, amistosos y Copas locales.

  • Belgrano ganó 133 encuentros.
  • Talleres obtuvo 133 victorias.
  • Igualaron en 139 oportunidades.

