La familia del cordobés muerto en España y el drama para repatriar su cuerpo: “Lo toman como un bien de lujo”

Rodrigo López Besso (25) fue internado el 3 de junio tras caer de un acantilado en Tenerife. Tras 20 días de lucha, falleció en un nosocomio de España. A raíz de esto, la familia del cordobés inició una colecta para poder repatriar el cuerpo, pero las medidas económicas actuales le impiden el giro del dinero.

Marcia, su mamá, continúa en Tenerife a fin de concretar el regreso del cuerpo de Rodrigo a Argentina. En Córdoba, su papá, Néstor inició una colecta solidaria que logró recaudar el dinero para este proceso. Pero, ahora, las restricciones nacionales impiden que la repatriación se concrete.

EL DRAMA DE LA FAMILIA DE RODRIGO, CON LA REPATRIACIÓN DEL CUERPO

En diálogo con el Show del Lagarto, Néstor explicó cuáles son los impedimentos nacionales: “Hay una traba del Banco Nación que no deja girar los pesos que son 6.800 euros, que necesitan llegar a la funeraria para pagar el servicio de repatriación del cuerpo de Rodrigo”, comenzó explicando.

Aseguró que la necesidad de repatriar el cuerpo es urgente ya que los días pasan y el cuerpo del joven continúa en una cámara de frío de la funeraria. Según detalló, el plazo final es hasta el viernes 4 de agosto.

“No podemos usar el dinero por los cepos que han creado. Ellos lo toman como un bien de lujo (refiriéndose a la repatriación). Me cobran impuesto PAIS, a los bienes personales, ganancias, por ese dinero”, reclamó Néstor y lamentó, entre lágrimas: “Mi hijo es un Rolls-Royce, un Iphone”.

A su vez, el papá de Rodrigo rogó que el Banco Central actúe al respecto y dijo: “Necesitamos la autorización del Banco Central para que me liberen ese dinero. El consulado pidió la liberación, pero no hay respuestas al pedido humanitario. Quiero que me liberen esa plata para que me dejen traer a Rodrigo”.