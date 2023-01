La emotiva despedida de Enzo Díaz de Talleres, para jugar en River

“No es un adios, es un hasta luego. Voy a volver”. Con la firma de Enzo Díaz, confirmado como refuerzo de River, y en su despedida de Talleres, club en el que recaló en 2019 proveniente de Agropecuario, en la Primera Nacional.

El lateral por izquierda cumplió este sábado su primera práctica en el River Camp, a las órdenes del entrenador Martín Demichelis. Pasó al Millo por 2.500.000 dólares hasta diciembre de 2025, con cláusula de salida fijada en 15 millones de dólares. Es el tercer refuerzo, junto a Matías Kraneviter y Nacho Fernández.

“Que el éxito mío sea el éxito de todos. Trabajaremos para cumplir todos los objetivos. Vamos con todo”, expresó Díaz en un video, en su primer mensaje como jugador de River.

A Talleres le quedarán limpios 1.625.000 dólares por la operación. Con la camiseta Albiazul, el defensor disputó 128 partidos y convirtió siete goles.

DÍAZ, DE UNA INFANCIA HUMILDE A MILLONARIO

“Yo me críe sin televisión. Mis compañeros hablaban de Tinelli y yo no lo conocía. Después me fui adaptando. Mi infancia fue la mejor, pero no me arrepiento de nada”, evocó Enzo Díaz en una entrevista con FM Impacto.

Nació en Toscas, un pueblito de 500 habitantes ubicado en el municipio de Lincoln. “Todo lo que tiene que ver con el campo me apasiona”, comentó en su momento. Sabe sembrar, cosechar, arrear ganado y cabalgar. Su educación fue en una escuela rural, con solo ocho compañeros. Ahora cumplió el sueño de jugar en River, y su cláusula de salida es de 15 millones de dólares.