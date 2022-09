La eficiacia de Javier Gandolfi para un Talleres ganador: “El equipo estaba sin confianza”

Talleres volvió a sonreír con dos victorias en un puñado de días y en un par de frentes. Con Javier Gandolfi de nuevo al frente, y el cien por ciento de efectividad en su interinato: cuatro jugados y cuatro ganados, en dos etapas (dos por Liga Profesional, dos por Copa Argentina, con pase a cuartos de final).

“El partido se dio como lo estudiamos, con un rival al que dimos la iniciativa para nosotros recuperar la pelota y atacar los espacios. Le ganamos a un equipo que maneja muy bien la pelota, y poniendo en práctica lo que trabajamos en la semana”, destacó Gandolfi.

“Era un partido de detalles, se jugó como se jugó y se definió por un gol. Y fuimos justos ganadores”, profundizó el análisis Cobija, quien se retiró del campo de juego envuelto en aplausos de la tribuna.

Ante la pregunta de qué cambió en Talleres desde la salida de Pedro Caixinha, afirmó: “El equipo estaba sin confianza, necesitaba sacarse la mochila. No tuvimos mucho tiempo para trabajar, pero fuimos puntuales en lo que había que hacer. Y el grupo sacó a relucir la casta para dar vuelta el partido con Newell’s, algo que no hacía mucho no pasaba, y para ganarle a un rival difícil como Defensa”.

Y respecto a su continuidad como DT definitivo, respondió: “Esa decisión la toma Andrés (Fassi). Yo no estoy pensando en eso, disfruto el día a día y ahora nos enfocamos en la obligación de ganar en Tucumán ante un Atlético que viene haciendo una gran campaña (este jueves a las 21.30), porque necesitamos los tres puntos como visitantes”.