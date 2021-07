Gol de Michael Santos para abrir el marcador en Rosario y a favor de un Talleres que después se iría al descanso 2 a 0 ante Newell’s, con medio partido resuelto. En la segunda parte, el local lo revirtió en tres pelotas paradas en 17 minutos. Y el delantero uruguayo, como todo Talleres, lo lamentó.

//Mirá también: Newell’s se lo dio vuelta a Talleres y lo derrotó 3 a 2

“No seguimos las marcas y lo pagamos caro. Lo teníamos controlado pero no aprovechamos las oportunidades para liquidarlo. El palo no nos dejó, hubo errores nuestros y nos hicieron tres goles de la misma manera” resumió Santos.

//Mirá también: Andrés Fassi tiene a Fértoli cerca y anticipó que llegarán dos refuerzos más a Talleres

Sobre su gol y la buena actuación, asociado con Carlos Auzqui, remarcó: “Hacía tiempo que no tenía una pretemporada así. Me siento muy bien y para hacer lo que me pide el Cacique (Alexander Medina). Ahora tenemos una semana para corregir errores y recuperarnos ante Arsenal”.

Rafa Pérez y las desatenciones

En sintonía con Michael Santos, el colombiano Rafael Pérez analizó la derrota por el lado de los descuidos defensivos de Talleres. Sobre todo en las pelotas paradas, la vía por la que Newell’s se impuso 3-2.

“Esta derrota es un sinsabor porque hicimos cosas buenas y el partido estaba bajo control. Nos complicó la pelota quieta, y éramos consientes de que ellos la manejan bien. Por desatenciones nuestras se nos escapa el partido”, reflexionó Pérez, quien no se sintió cómodo como zaguero por izquierda en una defensa que extrañó a Piero Hincapié.