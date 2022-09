Julio Buffarini y cómo Talleres disfruta de los especialistas en penales

Talleres se instaló en semifinales de Copa Argentina, tras dejar en el camino a Independiente por cuartos y por penales. Definición en la que Julio Buffarini demostró una vez más su eficacia desde los 12 pasos. Un referente del plantel, y también carta de triunfo.

El empate en cero ante el Rojo en Chaco determinó que el pasaje a semi se sacara por penales. Alan Aguerre hizo lo suyo una vez más, y desvió el segundo. Y Buffarini, ingresado minutos antes de finalizar el cotejo, anotó el quinto y decisivo para el 4-2.

Es que Buffa no falla, y ostenta un cien por ciento de eficacia en penales a lo largo de sus carrera, con 16 ejecuciones. Once fueron en este tipo de definiciones, y las otra cinco durante el tiempo reglamentario. En su regreso a Talleres, anotó ante Chaco For Ever y este frente al Rojo.

“A la hora de patear cuando más tranquilo estás, más chances de convertir. En la semana venía practicando, por eso pedí hacerme cargo del último”, explicó Buffarini.

La final de la Copa y el premio mayor para la T

Superado el escollo de Independiente, ahora Talleres se medirá con Banfield, que eliminó por el mismo método a Godoy Cruz de Mendoza. Partido que, en principio, se disputaría a mediados de octubre. Una posible sede sería La Rioja.

Si Talleres clasifica a la final y nuevamente se enfrenta con Boca, se acrecientan sus chances de acceder a la Copa Libertadores 2023, porque el Xeneize ya tiene el pasaje. El equipo de La Ribera superó a Quilmes

y se enfrentará con Patronato, que eliminó a River, para ser finalista. Además de reeditar lo que fue la final de 2021 en Santiago.