Julián Álvarez campeón: Terminamos la temporada como queríamos, ganando todo

“Todo en muy poco tiempo. Una temporada magnífica, increíble… En lo personal, no solo por la victoria, sino porque aprendí mucho, crecí mucho como jugador, como persona. Era un desafío para mí venir desde Argentina a otro país, a otro fútbol y la verdad es que me recibieron muy bien, me ayudaron mucho y hoy terminamos la temporada de la manera en la que todos queríamos, ganando todo”. De un feliz Julián Álvarez tras la obtención de la Champions League con el Machester City.

Con este título, el delantero cordobés nacido en Calchín y de apenas 23 años, se convirtió en el argentino más ganador de la historia. Primero en adjudicarse el Mundial y la Copa América, la Champions y la Copa Libertadores, con River.

Julián Álvarez y una nueva consagración. A sus 23 años, es campeón de Liga de Campeones de Europa con Manchester City. (Prensa Uefa Champions League) Foto: Prensa Champions League

Consultado sobre el abrazo que se dio con el goleador Erling Haaland al finalizar el duelo con triunfo por 1 a 0 sobre el Inter de Italia, el Araña destacó: “Todos nos apoyamos entre todos, más allá de que algunos jueguen más, otros menos. Es el ambiente que hay en el grupo, todos tiramos para adelante y creo que por eso se dan los resultados”.

Desopilante encuentro entre el Kun Agüero y Julián Álvarez en los festejos del City campeón de la #CHAMPIONSxESPN. 😅



📹 @SC_ESPN pic.twitter.com/4SZm6rY3jm — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) June 10, 2023

QUÉ FRASE DE PEP GUARDIOLA DESTACÓ JULIÁN ÁLVAREZ

“Todos sabemos lo que significa jugar una final de Champions. Sabíamos que iba a ser difícil. Ellos tienen grandes jugadores y juegan muy bien. Pep trató de decirnos en el entretiempo que estemos tranquilos, que entendía los nervios de jugar una final, pero que iba a llegar el gol, como así fue”, declaró Álvarez.

Julián Álvarez sumó una nueva consagración con Manchester City y alcanzó el cetro en la Champions League. (AP) Foto: AP

Ahora, el delantero ex River viajará rumbo a China para sumarse a la selección argentina campeona del mundo que jugará amistosos por fecha Fifa.

TODO LO QUE GANÓ JULIÁN ÁLVAREZ

Es el tercer título de Julián Álvarez junto al Manchester City, ya que esta temporada también lograron la Premier League y la FA Cup, en la final diputada con el Manchester United, de la mano del español Pep Guardiola. En menos de un año, con 14 goles en total en 45 partidos.

Para el cordobés, se suman a los tres títulos con la selección argentina: Copa América 2021 en Brasil, Finalissima 2022 en Italia y Copa Mundial de Qatar 2022.