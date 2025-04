Jugó en Talleres y pica en punta para llegar a Instituto porque Daniel Oldrá lo conoce

A unas horas del empate a 1 del domingo 27 de abril, un futbolista que jugó en Talleres ya pica en punta para llegar a Instituto porque Daniel Oldrá, el nuevo entrenador albirrojo lo conoce. De hecho, tuvo un gran rendimiento bajo sus órdenes.

Quién jugó en Talleres y pica en punta para llegar a Instituto

Se trata de Gabriel Carabajal, mediocampista de 33 años que milita en Sarmiento de Junín. Estuvo en el banco de suplentes en Alta Córdoba, pero no entró al terreno de juego.

El volante empezó la temporada en Newell´s Old Boys de Rosario, donde no tuvo mucha participación. Por ello fue transferido al conjunto "Verdolaga", pero no le está yendo como esperaba.

Qué dijeron desde Instituto sobre un exjugador de Talleres como refuerzo

La idea del exjugador de Talleres, Argentinos Juniors, Santos de Brasil y Puebla de México, entre otros, sería regresar a Córdoba en búsqueda de minutos como titular. Justamente, Oldrá lo dirigió en Mendoza y fomentó una de sus mejores versiones.

Talleres y una movida clave: se reaseguró a Gabriel Carabajal. (Foto: Pedro Castillo)

En diálogo con Vía Córdoba, fuentes cercanas a la Gloria confirmaron el interés pero no dieron por cerrada en su totalidad a la operación. “Sería una posibilidad concreta de refuerzo", deslizaron.

Quiénes saldrían de Instituto con Daniel Oldrá como entrenador

Por otro lado, posterior al partido entre Instituto y Talleres por la última fecha del Torneo Apertura Betano 2025, se espera que Oldrá brinde una lista con jugadores prescindibles.

Lucas Rodríguez, Nicolás Cordero, Jonás Acevedo y Damián Batallini serían algunos de los futbolistas que integrarían esa nómina. En tanto, el equipo de Federico Bessone saldría a la carga por delanteros para el equipo.