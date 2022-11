Jueves de movilización en el centro Córdoba: dónde será la concentración y cuánto durará

Las protestas vuelven a las calles de la ciudad de Córdoba. Después de tres semanas sin marchas, este jueves, el bloque de Unidad Piquetera se movilizará por el Centro para pedir más fondos para alimentos y aumento en el presupuesto para planes sociales.

La marcha comenzará a las 10, aproximadamente, en la intersección de Colón y General Paz, para finalizar en el Patio Olmos. Se estima que el cierre sea alrededor de las 14.

El pedido del Polo Obrero, integrante de Unidad Piquetera

Emanuel Berardo, referente en Córdoba del Polo Obrero, explicó los argumentos de esta nueva movilización.

“Hubo una reunión con la nueva ministra de Desarrollo Social (Victoria Tolosa Paz), pero no hizo ninguna propuesta concreta. El Gobierno nacional había prometido aumentar la cantidad de alimentos que envía para los comedores populares, pero esto no ocurrió. También se mantienen en la postura de no aumentar los planes sociales, cuando hay cada vez más gente pobre”, manifestó.

Respecto a los inconvenientes que provocan en los conductores y comerciantes, expresó: “Sabemos que molestamos a mucha gente, sobre todo a trabajadores, pero no tenemos otra alternativa que salir a las calles”.

El dirigente cordobés advirtió que si en los próximos días no hay una respuesta de la ministra de Desarrollo Social, la semana próxima podría haber otro acampe en Córdoba, y en las principales ciudades del país.