Javi Rosemberg habló de su inesperada renuncia a Cadena 3 y develó una intimidad

Una de las emisoras más reconocidas de Córdoba, Cadena 3, cerró 2023 con un bombazo. Uno de sus locutores estrella decidió renunciar y tomar un camino diferente. Se trata de Javier Rosemberg, quien trabajó durante 15 años en la radio. En diciembre, anunció su salida de Cadena Heat.

Javi dio la noticia a sus oyentes mientras estaba en el aire en Fiesta de Locos, programa que conducía al lado de Falvia Dellamaggiore. “Es raro, muy raro para mí. Estoy muy nervioso de volver a la radio hoy después de algunos días que me tomé que fueron justificados al aire como vacaciones que en realidad fueron unos días que tomé para pensar”, dijo en aquél entonces.

JAVI ROSEMBERG HABLÓ DE SU RENUNCIA A CADENA 3 Y DEVELÓ UNA INTIMIDAD

En una entrevista realizada en Canal C, Javi Rosemberg contó detalles de cómo fue su renuncia a Cadena 3. En este sentido, confesó que una semana antes de hacer público el anuncio, le “pidió permiso” a su mamá. En una profunda charla, le explicó que ya no se sentía cómodo en la radio y que no estaba siendo genuino. Su madre le respondió: “¿Vos me estás pidiendo permiso? Bueno, yo te doy mi bendición para que renuncies de la radio”.

“Ese día, fui a la psicóloga y lo terminé de trabajar. Esa tarde le mandé un mensaje a Guille, todo por escrito”, dijo Javi sobre el día que renunció. “Volveré a la radio cuando pueda hacer radio al estilo mío”, cerró.

Al respecto, en Flavia TeVe brindaron más detalles sobre la denuncia del locutor. “Javier se va por diferencias artísticas. Había muchas diferencias, hasta llegaron a los insultos. Esa fue la gota que rebasó el vaso para que Javier dejara el éxito”, dijo Flavia Pop.