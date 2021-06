El base de Santiago Scala dejará Instituto para jugar en el exterior, luego de haber sido una de las figuras de la Gloria en la Liga Nacional. Lleva cuatro temporadas en el club de Alta Córdoba y tenía contrato por un año más, con cláusula de salida que activó el jugador.

El Panda Santiago Scala se iría a Brasil. Twitter @InstitutoACC

Capitán y uno de los niveles más altos en el equipo, Scala podría seguir su carrera en el Franca de Brasil, según publicó La Voz. La dirigencia que encabMateo Klimowicz, campeón de Europa Sub 21eza Juan Manuel Cavagliatto estaba al tanto y junto al nuevo entrenador, Lucas Victoriano, evalúan alternativas para reemplazarlo.

“Son muchas las sensaciones. Me voy después de darlo todo por esta camiseta. Faltó algún título, para festejar con la gente del club. No pude y eso me deja un sabor amargo. Pero me quedan otras cosas que me llenan de verdad”, afirmó Scala.