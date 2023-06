Inseguridad en Córdoba: se registraron múltiples robos de celulares en Plaza de la Música el fin de semana

El fin de semana, se registraron varios robos de celulares dentro de Plaza de la Música en el marco de distintos espectáculos. A su vez, este domingo a la madrugada, detuvieron a tres personas involucradas en hechos delictivos.

Por un lado, una joven fue víctima de uno de los tantos episodios de inseguridad el pasado viernes durante el recital de la banda de rock, Guasones. La mujer habló con Vía Córdoba y contó su trágica vivencia.

“Se paró un chico adelante mÍo, muy pegado, de espaldas y con las manos hacia atrás. Lo quise correr para poder ver y luego de unos minutos se fue. Cuando me vuelvo acomodar, me toco la riñonera que la tenía atada a la cintura y me doy cuenta que estaba totalmente abierta y no tenía el celular”, detalló la mujer.

“Salí corriendo en busca del chico y le pedí ayuda a un amigo. Después de unos minutos buscándolo, lo encontré y le pedí el celular. Él me dijo que no lo tenía, entonces yo lo empecé a revisar, pero a su lado había una chica, una cómplice, a quien le veo mi celular en su mano y, por suerte, llegué a sacárselo”, concluyó la joven.

A su vez, un usuario en Twitter denunció otro hecho similar, en el mismo recital del viernes. “La avalancha de robos de celulares no ha cesado, repitiéndose a diario cada vez que se celebra un concierto en la Plaza de la Música”, comenzó el relato del joven.

“Observé con claridad que operan en red y organizados en grupos”, detalló la víctima en su red social. Además, hizo hincapié en que el mismo cantante del grupo Guasones, Facundo Soto, se vio obligado a parar el show por unos minutos a causa de estos episodios.

“La noche fue caótica y es lamentable que existan personas tan despreciables que se dediquen a arruinar la experiencia de tantos individuos”, expresó el hombre y concluyó: “Vayan y disfruten los conciertos, pero no lleven cosas de lujo, intenten que estas personas no se salgan con la suya”.

TRES DETENIDOS POR ROBAR CELULARES EN PLAZA DE LA MÚSICA

Por otro lado, en la madrugada de este domingo, la Policía detuvo a tres personas, de entre 20 y 22 años, acusadas de robar seis celulares en inmediaciones a Plaza de la Música. Además, los efectivos también secuestraron un vehículo marca Volkswagen Gol en el que manejaban los ladrones.

Según informaron fuentes policiales, los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.