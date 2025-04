Héctor Arzubialde asumió como DT de Racing: “Quiero ayudarlo a crecer”

Fue un lunes muy vertiginoso para Racing de Nueva Italia. Es que, cerca del mediodía la comisión directiva le había ratificado la confianza a Diego Cochas pero, por la tarde, le anunciaron que ya no era más el entrenador.

En horas de la noche apareció el nombre de su reemplazante: Héctor Arzubialde. El martes por la mañana, Cochas se despidió del plantel y, en la siesta, ya estaba trabajando el nuevo DT.

Qué dijo Arzubialde, nuevo DT de Racing

Luego de los trabajos planeados por el nuevo entrenador, le tocó hablar con la prensa presente en el predio René Gorreta que tiene la Academia.

"Es una semana más corta de lo normal, así que nuestra idea fue terminar de recuperar a los jugadores para, mañana por la mañana, ya empezar a vislumbrar lo que vamos a tener que hacer para poder ganar en Buenos Aires, con Almagro, que ese es nuestro primer objetivo", dijo el exdefensor.

Héctor Arzubialde y su primer día como técnico de Racing. (Javier Ferreyra / La Voz).

Y enseguida reconoció a Diego Cochas, su antecesor en el cargo: “El plantel está bien. Y en esto yo no tengo nada que ver. Todo esto ha sido mérito de Cochas y de su gente. Si hay algo que me da tranquilidad a mí es saber que el equipo está bien, que tiene que crecer en algunas facetas en determinados momentos que el fútbol lo ha castigado y no te perdona”.

Y agregó: “También es una realidad y ellos tienen que aceptarla. Hay que trabajar para optimizar algunos recursos y achicar ese margen de error que no les ha permitido sumar más puntos de lo que tienen hoy”.

Sobre su experiencia en el fútbol cordobés, el oriundo de Alta Gracia dijo: “En el fútbol de Córdoba he trabajado muy poco. Siempre, toda mi carrera como jugador y como entrenador la he hecho fuera de Córdoba. A veces uno no es profeta en su tierra. He estado en otras oportunidades cerca de venir a Racing. No se dio por una causa u otra”.

Y contó cómo se dio su llegada a la Academia: “Cuando estaba armando las valijas para tomar otro destino, Manuel Pérez se comunicó conmigo, charlamos, confió en mí y acá estoy. Estoy con la ilusión de arrancar de la mejor forma, de hacer un muy buen papel en Racing y de ayudarle a Racing a crecer. De eso se trata”.