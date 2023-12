“¿Hasta cuándo van a matar mujeres?”: dijo la hija de la víctima del femicidio en Córdoba

Pasan las horas y poco a poco se conoce más información del femicidio de Beatriz Pardo ocurrido en el barrio Residencial América de la ciudad de Córdoba. Este jueves, habló Anabela, su hija, y gritó entre lágrimas: “¿Hasta cuándo van a matar mujeres?”.

La investigación de la Policía indica que el supuesto autor del crimen es la expareja de la fallecida, Jorge Vargas (35), la mató de dos disparos dentro de su casa ubicada en la calle San Salvador al 1.428. La joven se enteró del suceso fatal gracias a la televisión e inmediatamente fue al lugar.

Femicidio en barrio General Bustos de la ciudad de Córdoba. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

Allí, empezó a recibir información por parte de las autoridades y brindó una declaración a los medios de comunicación presentes. ”No tenía mucho contacto con ella por sus problemas con las adicciones, pero era mi mamá, la que me dio la vida”, dijo con voz quebrada en diálogo con El Doce.

Luego, contó que se había reunido con Pardo la semana pasada ya que le entregó dinero para sus tres hijos y que nunca percibió señales de lo que sucedió. “De haberlo sabido, hubiera intentado pararlo”, lamentó.

Con la bronca e impotencia tras conocer el deceso fatal de su madre, sentenció: “Se tiene que hacer Justicia. No tiene que suceder más esto”.

EL ÚLTIMO MENSAJE DE LA VÍCTIMA DEL FEMICIDIO EN CÓRDOBA

En medio de la investigación por parte de las autoridades, una vecina reveló el último mensaje que la mujer de 50 años le dijo. “Si no me ven por unos días, es porque este me mató”, expresó en diálogo con Radio Mitre. Luego, detalló que la fallecida vivía sola y tenía dos hijas en común con el investigado.

En este marco, contó que Vargas sería una persona “celosa” por su mujer y habría tenido problemas con el consumo de drogas y alcohol. Ahora, la Justicia investiga las condiciones alrededor del suceso fatal.