Hamilton ganó por novena vez el Gran Premio de F1 de Gran Bretaña y es récord

El inglés Lewis Hamilton ganó con Mercedes este domingo en Silverstone, legendario autódromo en el que se corrió la 12a fecha de la Fórmula 1. De esta manera, alcanzó su novena victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, estableciendo un nuevo récord. Es que nadie triunfó tantas veces en suelo británico en toda la historia de la máxima categoría del automovilismo.

HAMILTON GANÓ EN SILVERSTONE Y ES RÉCORD

“Desde 2021, todos los días me levantaba para luchar y para concentrarme mentalmente para llegar todo lo lejos que pueda con este equipo, que es increíble. Quería ganar aquí por ellos, por todo el trabajo que han hecho en estos años conmigo y les estaré agradecido toda la vida por el trabajo”, dijo emocionado Hamilton.

“No hay mejor sensación que terminar arriba aquí. Lo importante es seguir sacando fuerzas de donde no hay. Ha habido días entre 2021 y ahora donde sentía que no podía volver a llegar aquí, pero toda la gente de la fábrica me animaba. Realmente, los adoro”, agregó en referencia a Mercedes y tras dos años sin triunfos.

Tras dos años de sequía de triunfos, Hamilton volvió a la victoria; la número 104 de su historial en la F1. Foto: Mercedes AMG Petronás F1.

Verstappen fue segundo en Silverstone y sigue liderando en la tabla de la F1

Mientras tanto, el neerlandés Max Verstappen fue segundo en Silverstone y continúa comandando el campeonato a mitad del calendario de competencias.

Tras la prueba, el piloto de Red Bull, dijo: “Hoy no teníamos el ritmo. Cayó al principio y no pintaba nada bien. Pensaba que terminaría quinto, pero hemos acertado con las decisiones. El equipo ha acertado con el neumático duro en lugar de con el blando en la última tanda”.

“Terminamos en el segundo lugar; podría haber sido mucho peor, pero hemos tomado buenas decisiones y hemos llegado al podio”, concluyó.

Verstappen saluda a Hamilton tras el GP de Gran Bretaña. El neerlandés lo escoltó en Silverstone y sigue puntero en el campeonato. Foto: RBR

La tercera posición correspondió a otro local, Lando Norris, con McLaren. En tanto, el también británico George Russell, que largó desde la pole, abandonó. Oscar Piastri (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari), Nikko Hülkenberg (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin), Alex Albon (Williams) y Yuki Tsunoda (Alpha Tauri RB) completaron los 10 primeros lugares.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será en Hungría el 21 de este mes.