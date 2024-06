Habló la mujer que denunció al Policía de Río Cuarto por abuso sexual: “Tengo mucho miedo”

Esta semana, se conoció una grave denuncia que investiga un caso de abuso sexual por parte de un alto oficial de Río Cuarto contra una mujer detenida. En las últimas horas, la víctima dio su duro testimonio y aseguró que vive con “miedo”.

HABLÓ LA MUJER QUE DENUNCIÓ ABUSO SEXUAL DE UN ALTO OFICIAL DE RĪO CUARTO

“Me despierto y el oficial estaba al lado mío; me intentó parar y me tomó de los cabellos y me dijo que me quedara sentada sobre el banco donde dormimos. Me obligó a hacer sexo oral y me da vuelta y me penetra”, contextualizó entre lágrimas la mujer, en diálogo con El Puntal.

Río Cuarto. La denunciante con el periodista de diario Puntal (Gentileza).

La mujer estaba aprehendida por un delito cometido y reflexionó al respecto.”Sé que he hecho algunas cosas malas y por eso estaba detenida, pero me trató como una basura, no voy a permitir que me traten así”, dijo entre lágrimas.

“Hizo lo que quiso conmigo en ese momento”, describió la denunciante sobre la gravedad del hecho acaecido el lunes 27 de mayo. “Me da vuelta y me manchó con semen la espalda y un pantalón negro. Luego, me limpié con una remera rosa que tenía sobre el banco”, expresó con repudio.

LA GRAVE AMENAZA DEL OFICIAL DE RÍO CUARTO

“No grité porque me amenazó con que le iba hacer algo a mi hija y ella me llevaba la comida casi todos los días. Yo tenía miedo por mi hija”, indicó consternada sobre las prendas que ahora son pruebas para la Justicia. Además, detalló que era la única que detenida en ese sector de la alcaldía.

Detuvieron a un oficial Subinspector de la Policía de Córdoba. Foto: Puntal.com

Luego del cambio de guardia, ella le contó el estremecedor hecho a una uniformada, quien la contuvo y acompañó a realizar la exposición que terminó con la detención del policía de 38 años. “Ella me pidió que me calmara y se puso en mi lugar y no de su compañero de trabajo”, agradeció.

CÓMO SIGUE LA INVESTIGACIÓN POR ABUSO SEXUAL EN RÍO CUARTO

El sujeto está detenido en la cárcel e imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de funcionario público en ocasión de su función. En el marco del protocolo, la denunciante fue trasladada al Hospital San Antonio de Padua, donde fue revisada por el médico forense y le realizaron una serie de estudios, que fueron incorporados a la causa que lleva adelante el fiscal Javier Di Santo.

Las cámaras ubicadas en el pasillo de la celda de mujeres es otro elemento que ubica al oficial a cargo de la guardia en la escena del hecho denunciado por la mujer. Por su parte, la denunciante concluyó su relato con un estremecedor mensaje.

“Desde que recuperé la libertad no salgo, tengo miedo de andar por la calle. No duermo. Estoy pensando que me puede pasar algo, pero sobre todo tengo mucho miedo por mi hija de 14 años”.