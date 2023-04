Habló el policía que atropelló a un niño en Córdoba: “Ni siquiera me dejaron ayudarlo”

Danilo Sánchez es el cabo de la Policía de Córdoba que protagonizó el choque en Villa Siburu. Por el impacto, un niño de 5 años sufrió una fractura y sus vecinos golpearon al uniformado. En diálogo con la prensa, el efectivo contó su versión y negó haber circulado a alta velocidad.

El policía tiene 26 años y cuatro, en la fuerza de seguridad. Aseguró que esta situación fue la que más le impactó en su corta carrera, sobre todo, por el accionar de los vecinos del niño que, según sus palabras, impidieron que lo asista.

A Noticiero Doce, Sánchez contó cómo ocurrió el siniestro vial. “Llego a la calle Igualdad, doblo por un pasaje y, entre los autos, me sale un menor. Logro frenar el móvil pero lo alcanzo a tocar”, recordó.

EL ATAQUE DE LOS VECINOS DE VILLA SIBURU

Según las palabras del cabo, procedió rápidamente a asistir al pequeño pero los residentes del lugar lo evitaron. “No logro alzarlo que ya tenía a la gente alrededor que no me dejaba socorrerlo. Comenzaron con las piedras, me golpearon. No pude ayudarlo y eso fue lo que más tristeza me dio”, reconoció.

La abuela del menor reclamó el accionar del efectivo policial y denunció que viajaba sin sirenas y a gran velocidad. El efectivo afirmó la primera situación pero negó lo segundo. “Iba sin sirenas porque estaba patrullando”, dijo.

El uniformado fue golpeado en la cabeza y recibió una lluvia de pedradas que le provocaron golpes. En este sentido, detalló que fue atendido en el Hospital de Urgencias donde se le diagnosticaron lesiones leves.

Las cámaras del patrullero fueron entregadas a la Justicia de Córdoba.