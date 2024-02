Gustavo Bou y su aporte a Talleres: qué puesto prefiere y cómo está para jugar contra Instituto

“Sentí que en Talleres me querían, me hicieron sentir necesario y que realmente podía aportar al grupo. Es la primera vez que vengo a un club quedando libre y buscaba y que confiara en mí. Además me gustó mucho el proyecto deportivo, jugar cinco competencias”. Textual de Gustavo Bou, flamante y jerarquizado refuerzo de Albiazul.

Gustavo Bou, el nuevo refuerzo de Talleres en la previa del encuentro frente a Rosario Central. (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

“Estoy comprobando todo lo bueno que me habían contado del club y cómo ha crecido. Vengo de Estados Unidos, del primer mundo, y le digo a mis compañeros que sean humildes, que aprovechen la realidad de este club, porque Talleres está como en ese nivel”, resaltó el delantero.

Justamente, ante la consulta sobre el puesto en el que se sentía más cómodo, expresó: “Mi característica principal es jugar con dos delanteros, hace varios años que lo vengo haciendo así, pero no tengo problemas de jugar de 9 o de extremo si el equipo y el entrenador los necesita. De mitad de cancha hacia adelante uno siempre se puede acomodar, pero me siento más cómodo jugando con dos delanteros”.

En cuanto a sus chances de estar el lunes a las 19 en el Instituto-Talleres, ya que lo más probable es que sea convodado, señaló: “Yo me siento bien para jugar, pero eso depende del entrenador, de cómo me está viendo en esta semana. Si Dios quiere voy a terminarla entrenando a la par del equipo. Ojalá pueda jugar un partido tan importante”.

LA EMOCIÓN DE BOU EN TALLERES, CASI HASTA LAS LÁGRIMAS

Durante la conferencia de prensa el nuevo refuerzo de Talleres también fue consultado sobre su su actividad solidaria en su Concorida (Entre Ríos) natal, y le ganó la emoción al recordar los orígenes. También cuando habló de su hermano Walter, hoy delantero de Lanús.

“Ya nos tocó enfrentarnos, cuando yo estaba en Racing Club y él en Gimnasia. Un sueño cumplido. Después uno en la cancha quiere ganar, no importa si un familiar está al frente. Pero es algo lindo, nos hace recordar a mi mamá, que falleció cuando yo tenía 14 años”, se conmovió. “Me hicieron lagrimear”, le confió a los periodistas.