Guido Herrera y los rumores de una pelea en Talleres: “Siempre aparecen cuando el equipo...”

Talleres no gana desde el regreso de la gira por Rusia, tampoco pudo en el clásico con Instituto, y ya no es puntero en el Torneo de la Liga. En medio, jugadores que no era tenidos en cuenta se fueron del club, algunos con nombre propio pesado, como Nahuel Bustos, y aparecieron rumores sobre un descontento en el plantel por el manejo de Andrés Fassi. El capitán Guido Herrera salió al cruce de estas versiones.

“Ees un momento en el que quizás también se habla demasiado. Hay muchas especulaciones. Hay mucha gente muy mala en este medio. Muy mala. Y cuando hablo de esto hago referencia a que somos personas y escuchamos todo lo que hay por detrás. Que lastiman. A mí no, porque estoy acostumbrado. Sé como es este juego. Este ida y vuelta. Que cuando el equipo no anda bien dos o tres veces, empiezan las críticas e hipótesis”, descargó Herrera en diálogo con Mundo D.

Guido Herrera, arquero de Talleres. (La Voz)

“Me ha llegado hasta que hay peleas en el vestuario, trompadas... Ya lo vengo viviendo en el semestre anterior y el anterior. Siempre aparecen cuando el equipo anda mal. Nadie dijo que el equipo se peleó hace unos partidos cuando éramos los mejores”, añadió en otro tramo de sus declaraciones, tras el empate con Instituto 1 a 1 en el Kempes.

Talleres-Instituto, en duelo por la novena fecha de la Liga Profesional en el Kempes. (Facundo Luque / La Voz)

“Lo quería explicar porque hace un tiempo que no hablo. Uno se reserva quizás para no hablar en caliente. Tenemos que ocuparnos de mejorar. Las cosas que hay atrás... Pido que no sigan con eso porque lastiman a familiares. Frené porque sentía que tenía que hacerlo. Como en cada momento complicado, que tengo que venir a hablar y lo hago. Cuando un jugador pase y no quiere hablar, son por estas cosas”, esgrimió.

LA RELACIÓN INTERNA EN TALLERES

“Nunca un jugador se va a meter en quién tiene que venir o quién se tiene que ir. Es un tema de la dirigencia y quizás del cuerpo técnico. Nosotros nos tenemos que ocupar de hacer las cosas bien en la cancha”, enfatizó Guido Herrera.

Guido Herrera y el triunfo en Chile (Talleres)

“Si el equipo hubiese ganado las dos primeras fechas, quizás se diría que no hacen falta refuerzos. Es la realidad. Tampoco hay que traer por traer. Entiendo que es un mercado de pases largo y que hasta el último día podemos estar así. Es un grupo muy bueno que demostró estar a la altura”, argumentó el arquero.

BRONCA POR EL EMPATE CON INSTITUTO

“Veníamos en una rachita no tan buen para nosotros. Pasaron cuatro fechas y seguimos ahí expectante. Nos da bronca que perdimos puntos que, después, quizás lamentemos. Es todo muy parejo. Hay que seguir trabajando y poner la cara como siempre”, se hizo cargo Herrera.

Clasico Talleres Instituto en el Estadio Kempes. Facundo Luque / La Voz

“Sabemos lo que es Instituto. Nos queda la bronca de que nos empatan rápido. Se nos termina escapando. Ante Instituto, por momentos fuimos el equipo que queremos, volvimos a ser un poco lo que somos nosotros. Nos costó en las primeras fechas. Somos conscientes y muy autocríticos. Es un fútbol muy parejo que cuando vos no estás al 100 o no hacés las cosas al 100, cualquier equipo te lastima”, asumió el arquero Albiazul.

El clásico cordobés entre Talleres e Instituto finalizó empatado 1 a 1. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolas Bravo

Y completó dando muestras de esa autocrítica que mencionó. “No entendimos que después de nuestro gol, el partido era para cerrarlo. Nos hicieron un gol que, por el momento que vivimos, nos golpeó”.