Gastón Álvarez Suárez, un cordobés en la última escala de la Selección antes del Mundial.

Del celeste de Belgrano, club del que es hincha de familia, al celeste del Baniyas de Emiratos Árabes, su equipo desde 2020. Gastón Álvarez Suárez combina los colores por el Albiceleste, porque Argentina es “local” en el Mundial de Qatar. Por la euforia de los hinchas y porque el pueblo árabe lo pone de favorita.

En Abu Dhabi, capital de los Emiratos, será testigo directo del último amistoso de la Selección argentina antes del debut de la Copa del Mundo, el martes 22 de noviembre frente a Arabia Saudita. “Por Messi y por Maradona, que dirigió varios años acá, ven al fútbol argentino con otros ojos, y nos ponen como favoritos”, expresó.

“A la Selección la veo como todos. Ganar la Copa América le sacó una mochila de encima y llega como candidata. Junto a Brasil son las dos mejores selecciones, pero hay otras con muy buenos jugadores, y a nivel mundial se emparejó todo, en lo táctico y en lo técnico”, consideró el cordobés con Vía Córdoba.

Entrenamiento de la selección Argentina de Fútbol en Abu Dhabi

Estuvo en el entrenamiento del plantel Albiceleste (”mucha seguridad, imposible acercarse a los jugadores”), y anticipó lo que se podrá apreciar ese miércoles, a las 12.30 (televisado por TyC Sports), ante la selección dirigida por Rodolfo Arruabarrena. “Emiratos tiene buenos jugadores, con técnica. Un lindo partido para mirar, y una buena medida para la Selección”, opinó.

Sin embargo, por la competencia con su club, no podrá ir como espectador al Mundial. “Tenemos partido de Copa el 26, así que no planifiqué nada. Me quiero morir, estando a una hora de viaje, lo voy a tener que ver por televisión. Si aparece un hueco, seguro que voy”.

Álvarez Suárez fue titular el domingo último en la derrota contra el All Wasl que dirigía Diego Maradona, y que ahora está en manos de Juan Antonio Pizzi, con Tomás Chacalay como una de sus figuras.

Gastón Álvarez Suárez en acción en el Baniyas, su club desde hace dos años. Foto: Baniya

Álvarez Suárez, compañero del Cuti Romero

En Belgrano fue contemporáneo del debut de Cristian Romero, quien con 18 años hizo su presentación en Primera División frente a Independiente, en 2016.

“Hablé estos días con el Cuti, y nos vamos a juntar en el hotel acá en el hotel en Abu Dhabi. Tampoco tienen muchos días. Lo veo muy bien, muy seguro. Conozco a (Paulo) Dybala, y por haberlos enfrentado, a Paredes, a De Paul y al Huevo Acuña”, enumeró.

Así analizó el cordobés a Arabia, primer rival de Argentina

La Scalonetta debuta contra Arabia Saudita, a priori el competidor más débil en el grupo C. “Es una liga más fuerte que la de Emiratos. Vi partidos en el Mundial de Clubes, y al Chelsea le hicieron fuerza. Pero si Argentina está en su nivel, no debería tener problemas en este primer partido”, anticipó Álvarez Suárez.

Salman Al-Faraj es el capitán y figura del seleccionado árabe, que tienen como entrenador Jugador dle Al-Hilal, que conduce el riojano Ramón Díaz. Y que salió con una molestia física en el amistoso con Islandia. Este miércoles, enfrentarán a Croacia. “Todos hablan muy bien de Al-Faraj. Yo no lo vi tanto, pero es clave en el equipo y están preocupados porque no llegaría bien en lo físico para el debut”.

La carrera del ex Belgrano hasta el Mundo Árabe

Gastón Álvarez Suárez (29 años), se formó en Unión San Vicente y llegó a Belgrano en 2011, con el espaldarazo de su tío, Matías Suárez. Jugó en el San Marcos de Arica del fútbol chileno, y pasó por Sportivo Belgrano de San Francisco en la Primera Nacional.

Sangre celeste. Matías Suárez, junto a sus sobrinos “Fede” Álvarez y Gastón Álvarez Suárez. // Foto: Darío Galiano / Archivo

Volvió a Belgrano para compartir plantel con Matías, y con su primo Federico Álvarez, en la campaña 2015/17 que incluyó una histórica participación en la Copa Sudamericana, con eliminación ante el Curitiba en octavos de final.

Gastón Álvarez Suárez jugó la Copa Sudamericana con Belgrano, compañero del Cuti Romero (Foto: Archivo)

Tras la frustración de fallar en el penal decisivo ante los brasileños, vino lo mejor de su carrera. Se fue a Los Andes y de ahí a Arsenal de Sarandí, donde sobresalió en el equipo del Huevo Sergio Rondina, con nueve goles en 50 partidos entre 2018 y 2020.

Su rendimiento le abrió las puertas para irse a la exótica Liga Árabe del Golfo, al Baniyas, que también fichó a Nicolás Giménez, su compañero en Arsenal y exTalleres.