Fuerte polémica entre la Banda XXI y El Polaco: “Para que se enteren de lo garca que es”

Este martes, una nueva polémica envuelve al cantante de música popular, El Polaco. En esta oportunidad, se trata de una acusación parte de Luis “Lucho” Castro, cantante del grupo de cuarteto Banda XXI.

En un extenso posteo en su cuenta de Instagram, Lucho escribió: “Hola amigos. Estoy en una situación en la que no me puedo contener. Así que he decidido contarles. En uno de los shows que estuvimos haciendo en Buenos Aires, apareció este personaje que le dicen El Polaco”.

LA FUERTE ACUSACIÓN DE BANDA XXI CONTRA EL POLACO

En el descargo que hizo el cantante cordobés, contó que en uno de sus shows recibieron a El Polaco. “Charlamos un rato, pero por compromiso. Se hacía la estrella”, sostuvo Lucho. También, contó que en ese encuentro, a él se le dio por cantar una canción que estaba componiendo para mostrarle al director de Banda XXI.

“Yo veía que El Polaco estaba con el celular. Me pareció que estaba grabando, pero no quise hacerme la cabeza”, continuó. Siguiendo con su relato, explicó que hace unos días uno de los músicos de El Polaco lo llamó para avisarle que el cantante iba a sacar una canción nueva y que era la que Lucho había tarareado aquella noche.

“Este flaco me la robó. Grabó sin que yo me diera cuenta”, continuó Lucho, quien además manifestó que no hizo el registro correspondiente de la canción para pelear por los derechos de autor. Sin embargo, aseguró que tiene “pruebas” de que esa canción es suya.

“Lo voy a denunciar por todos lados para que se enteren lo garca que es”, relató. “Estoy desilusionado. No puede haber gente así. El Polaco te crees vivo? Sos un salame”, cerró.