Tras el desastre provocado por los incendios en Potrero de Garay, el dueño del complejo Potrerillo Pueblo de Montaña, Efraín Agustinoy, aseguró que las llamas fueron iniciadas por una falla eléctrica. El fuego consumió 48 de las 50 cabañas del complejo afectado.

//Mirá también: Incendios en Córdoba: la desesperante evacuación de la escuela de Potrero de Garay

El fundador del lugar apuntó directamente contra la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec). “Tenemos certificado el origen por el juez de paz, fue en una columna de Epec. Es la segunda vez que pasa lo mismo”, aseguró en diálogo con Noticiero Doce.

El complejo Potrerillo, cerca de Potrero de Garay, fue el epicentro de uno de los incendios más devastadores que se recuerden en Córdoba. En ese lugar se prendieron fuego y quedaron consumidas unas 50 cabañas, de las 80 casas que fueron arrasadas por los diferentes focos. (Pedro Castillo) Castillo Pedro | La Voz

El complejo Potrerillo, cerca de Potrero de Garay, fue el epicentro de uno de los incendios más devastadores que se recuerden en Córdoba. En ese lugar se prendieron fuego y quedaron consumidas unas 50 cabañas, de las 80 casas que fueron arrasadas por los diferentes focos. (Pedro Castillo) Castillo Pedro | La Voz

En esa misma línea, Agustinoy manifestó toda su bronca por lo sucedido. “Los muchachos de EPEC están siempre listos para cobrar el sobresueldo por eficiencia... y acá tenemos el resultado”, disparó. Y aseveró: “No tengo ninguna esperanza de recibir resarcimientos”.

//Mirá también: Incendio en San Clemente: “Son focos muy explosivos que avanzan con una velocidad terrible”

“En el 2003 me pasó lo mismo en otro campo, se quemaron 120 hectáreas, conseguí toda la secuencia fotográfica del origen del siniestro mandado por la Nasa, y con esa prueba todavía no he podido cobrar”, explicó.

ID:4879828 Incendio en la estacion terrena astrofisica de Bosque Alegre, observatorio, bomberos fuego humo incendios autobomba llamas 23 septiembre 2020 Foto Pedro Castillo Castillo Pedro | 51

En tanto, desde la Provincia intentaron poner paños fríos a la situación y aseguraron que “se están investigando todas las opciones”.