“Yo trataba de jugar bien. Me nacía jugar de esa forma y me encantaba”. Con esa simpleza Fernando Galetto recordó sus tiempos de fino volante central, surgido en Racing de Nueva Italia y con destacado paso por Talleres para después recalar en San Lorenzo. Equipos que este lunes se enfrentarán en el Kempes por la sexta fecha de la Liga Profesional.

“Llegan cada uno con sus actualidades y muchas veces por no querer perder salen partidos mezquinos. Ojalá no sea el caso, los dos tienen jugadores para que salga un partido interesante”, anticipó en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Mitre Córdoba.

El Conde de Monte Cristo, como se lo conocía, remarcó que no sigue con atención al fútbol actual. Pero guiado por su conocimiento del puesto, sabe que Talleres perdió un valor importante con la salida de Federico Navarro, y que en San Lorenzo el que maneja todo es Norberto Ortigoza.

“Fui campeón con San Lorenzo en un equipazo que tenía a muchos cordobeses, como el Diablo (Roberto) Monserrat, Panchito (Claudio) Rivadero y el Perro (Javier) Arbarello. Más allá de eso, quiero que los equipos de Córdoba peleen bien alto”, aseguró.

“No me meto en el fútbol porque me da bronca la gente que se mete en los clubes para sacarles algo. Para meterse hay que tener una personalidad distinta y soportar muchas cosas”, explicó sobre su alejamiento y la idea de no insertarse en la estructura del fútbol.