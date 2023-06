Federico Girotti se disculpó con el defensor de Lanús, pero pidió “que se hablen de las dos partes”

Luego de la derrota de Talleres por 2 a 1 ante Lanús en La Fortaleza, el defensor del Granate Federico Aguilar denunció que recibió insultos racistas por parte de Federico Girotti. Este domingo, el delantero pidió disculpas a través de sus redes sociales y aclaró parte de la situación.

“Paso por acá a disculparme por el hecho sucedido ayer frente a Lanús. Me hago responsable de lo que dije”, escribió en primera instancia el ex jugador de River. Luego, analizó que una “chicana” se tomó como un insulto racista.

Lanús. El escrito de Aguilar en redes sociales.

Finalmente, reiteró el perdón y expresó que “estaría bueno que de las dos partes se hagan cargo de lo que pasa dentro de la cancha”.

EL MENSAJE COMPLETO DE FEDE GIROTTI EN SU CUENTA DE INSTAGRAM

“Paso por acá a disculparme por el hecho sucedido ayer frente a Lanús. Me hago responsable de lo que dije, entendiendo que era un ida y vuelta de palabras, creyendo que iba a quedar como algo del partido. Tengo que hacer un meaculpa y entender que todo evoluciona y cambia. Algo que hasta hace no tanto se tomaba como algo habitual, chicaneos dentro de la cancha, etc. hoy ya no se toma así. Dicho esto, quiero destacar que no fue intencional ser “racista” ya que tengo grandes amigos de diferentes nacionalidades a cuales aprecio demasiado como para que se entienda o se me tilde de “racista”. Insisto, fue algo del partido lo cual no pensé que iba a generar esto. Estaría bueno que de las dos partes nos hagamos cargo de lo que hace cada uno adentro de la cancha. Si se habla, que se hablen de las dos partes, sino que quede dentro de la cancha y una circunstancia más del partido. Yo me hago cargo de mi parte, espero que cada uno se haga cargo de la suya.