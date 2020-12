El base cordobés Facundo Campazzo buscará este miércoles por la noche sumar minutos en el debut oficial de Denver Nuggets en la temporada 2020/21 de la NBA, cuando reciba a Sacramanto Kings, y se convertirá así en el 13er jugador argentino en jugar oficialmente en la máxima liga del básquetbol mundial.

El encuentro se desarrollará en el Ball Arena de Denver desde las 23 (hora de la Argentina) siendo uno de los 13 a desarrollarse en la jornada de la NBA. La mala noticia para los fanáticos (y no tanto) es que el partido no se podrá ver por televisión abierta y los interesados deberán suscribirse a NBA League Pass.

El base, quien llegó a la NBA desde Real Madrid, en caso de tener acción, como se presume, se sumará a la lista de argentinos que actuaron en la NBA junto a Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni, Carlos Delfino, Walter Herrmann, Rubén Wolkowyski, Juan Ignacio Sánchez, Pablo Prigioni, Patricio Garino, Nicolás Laprovíttola y Nicolás Brussino.

Campazzo y el “proceso de adaptación” a la NBA

Facu “Spiderman” Campazzo ya tuvo sus primeros partidos en su nuevo equipo en la fase de pretemporada, ahora es cuando verá real acción. En esos encuentros alternó buenas actuaciones con algunas no tan notorias. Sobre eso habló el cordobés en la previa del encuentro de este miércoles en diálogo con Cadena 3.

“Seguro me chocaré con la pared miles de veces este año, pero bienvenidos sean esos errores para tener el proceso de la adaptación”, dijo elEl base de la Selección Argentina, con pasado en Peñarol de Mar del Plata, Real Madrid y Murcia de España.

En otro segmento de la nota, Campazzo aseguró que le va “cayendo la ficha” de todo lo que significa ser parte de esa competencia, a la que llega luego de haber disputado un par de partidos amistosos, en los que se lo vio en buena forma.

“Es increíble. Tenés todas las facilidades para que el jugador piense solamente en entrenar y jugar”, remarcó sobre lo que vive en su nueva ciudad de residencia y lo que le otorga su club.

Respecto del basquetbolista que se podrá apreciar en los Nugetts, contó que el entrenador (Michael Malone) le dijo que sea “el mejor Facundo Campazzo posible. Me trajeron acá por mi estilo de juego y me dijeron que no quiera hacerlo como otro”, advirtió.

La NBA ya arrancó

Este martes comenzó la liga con la derrota del vigente campeón Los Angeles Lakers ante Los Angeles Clippers, por 116 a 109 con una notable tarea de Paul George en el vencedor, quien culminó con 33 puntos.

Con el nuevo entrenador Ty Lue y con algunas piezas nuevas como Serge Ibaka y Nicolas Batum, pero con Kawhi Leonard y George liderando una vez más, Clippers quiere su revancha en esta temporada y la inició en gran forma.

George hizo 33 puntos en 36 minutos con 8-10 en dobles, 5-8 en triples y 2-2 en libres, sumando seis rebotes y tres asistencias, seguido por Leonard con 26 (9-18, 1-8 y 5-5) e Ibaka con 15.

En Lakers LeBron James fue el máximo goleador con 22 tantos (4-9, 3-8 y 5-7) y siete rebotes, Anthony Davis completó 18 (8-13, 2-2 en libres y 2 triples marrados) y Montezl Harrel culminó con 17 y 10 rebotes.

En el otro cotejo celebrado anoche Brooklyn Nets venció 125 a 99 a Golden State Warriors, en el debut del entrenador Steve Nash, en un cotejo jugado en el Barclays Center.

En los Nets el goleador fue Kirye Irving con 26 (6-9, 4-7 y 2-2), seguido por Kevin Durant con 22 (6-14, 1-2 y 7-7) , en tanto que Stephen Curry sobresalió en los Warriors con 20 (5-11, 2-10 y 4-4).

Completarán la jornada de este miércoles: Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets; Indiana Pacers-New York Knicks, Orlando Magic-Miami Heat, Philadelphia Sixers- Washington Wizards; Boston Celtics-Milwaukee Bucks (con el argentino pablo Prigioni como asistente técnico).

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans; Chicago Bulls-Atlanta Hawks; Houston Rockets-Oklahoma City Thunder; Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs; Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons; Portland Trail Blazers-Utah Jazz y Phoenix Suns-Dallas Mavericks.