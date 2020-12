Hacemos por Córdoba sancionó este miércoles en la Legislatura la modificación del Estatuto Docente, el proyecto establece la exigencia de titulación docente para acceder a horas cátedras en el nivel secundario. Además establece un plazo de cuatro año para cumplimentar con la trayectoria de titulación.

Los cambios fueron tomados pese a la crítica de la comunidad educativa, a la cual se sumaron desacuerdos de los bloques de la oposición. El bloque de Hacemos por Córdoba incluyó en el debate legislativo la titulación de docentes interinos que se desempeñan como coordinadores de cursos, Proa y el programa PIT.

“Nadie pone en duda que un biólogo sabe de células pero lo que queremos es que el biólogo además debe saber como transmitir a lo niños sus conocimientos. Ahí el titulo universitario no alcanza, para eso el Estado pone a disposición la oferta de formación para cumplir con el trayecto pedagógico”, afirmó la legisladora Sara García.

Desde las bancadas de la oposición criticaron el momento del envío del proyecto en medio de la pandemia por coronavirus. Además manifestaron que no se escuchó a los docentes cordobeses y que el Estado provincial no se ocupó de acompañarlos frente a la educación remota que impuso el Covid-19. “El titulo es una condición necesaria pero no suficiente, como si la responsabilidad de todo el sistema recayera sobre los hombros de los docentes, hay que mejorar sueldos, infraestructuras y recursos tecnológicos”, expresó Silvia Paleo desde Juntos por el Cambio.

Quien también se expresó respecto a la decisión fue la legisladora Luciana Echevarría, del MST-Nueva Izquierda, que criticó la oferta educativa en la provincia. En este sentido señaló que hace pocos días el Ministerio de Educación estableció un cupo mínimo para habilitar establecimientos de formación.

Mientras, en las afueras de la Unicameral, los docentes se concentraron para expresar su rechazo al proyecto de Hacemos Por Córdoba.