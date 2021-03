Definitivamente el calvario de Nayla Janet Farías (18) no tiene fin. Luego de denunciar que su papá, Nicolás Sebastián Murúa (43), la violó, el hombre finalmente fue detenido, pero desde la cárcel sigue amenazándola de muerte a ella y a su mamá.

Lo increíble es que el hombre luego de haber sido denunciado, mientras seguía en libertad, continuaba acosando a la joven y amenazándola de muerte. El viernes la Justicia decidió detenerlo para poder continuar con la investigación.

Justamente el hombre está acusado de abuso sexual con acceso carnal y por amenazas a través de las redes sociales. En este sentido es que permanece detenido en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA)

“Estaré encerrado pero tengo conocidos afuera y lo sabés muy bien. Ahora estoy dispuesto a todo. Me hartaron, se piensan que porque esté acá (por la cárcel) me van a frenar. Están equivocadas las dos, ya van a ver de lo que soy capaz. Las voy a matar, total no tengo nada que perder. Pronto se van a acordar de mi”, fue uno de los mensajes que el hombre le escribió a Nayla a través de Facebook Messenger, según difundió El Doce.

Y agrega: “Ya tengo gente que va a ir por vos y tu madre no me van a frenar por más que esté acá adentro y lo saben muy bien. Q.E.P.D hija”.

Por su parte, la joven declaró a ese mismo medio: “Me sigue hostigando y no puede ser. Hice las denuncias para que todo esto frenara y él pagara todo el daño que me hizo, y sigue molestándome desde adentro de la cárcel”.