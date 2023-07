Es de Córdoba, tiene 29 años y ayudó a que las novias de jugadores de Argentina viajen a Italia

Evelyn Scholz y Andrés Di Fini son una pareja que se conoció en la provincia de Córdoba y en 2019 decidió probar suerte en Italia. Ahora, él se dedica a la recolección de basura y ella, asesora a argentinos y argentinas que desean viajar allá. Así, ayudó a las novias de jugadores de fútbol, entre ellas, la de Nahuel Molina.

En diálogo con Vía Córdoba, ambos contaron qué los motivó a trasladarse al viejo continente, cómo fueron sus inicios, la pandemia y cómo conocieron a Nahuel Molina. También, dejaron un mensaje para los aventureros y aventureras.

Evelyn y Andrés el 4 de mayo del 2023. Foto: Gentile

Scholz tiene 29 años, nació en Unquillo y es profesora de Educación Física egresada del Ipef y actualmente, se desempeña como mediatriche. Di Fini tiene 32, es del barrio Cervecero de la capital y ahora, se dedica al rubro de la limpieza.

La pareja confesó que trasladarse a Italia nunca estuvo en los planes y no fue un proyecto familiar ya que se definen “súper arraigados” a tierras argentinas. Sin embargo, a Andrés le surgió la oportunidad de obtener la ciudadanía italiana en el 2019 y Evelyn tenía pasaporte alemán.

Eve y Andrés en Italia. Foto: Gentileza

Ese mismo año nació una de sus hijas, Emma, y fue un condicionante pero no un impedimento para la familia que también tenía a Genaro, un niño de 6 años. Los cuatro llegaron a la ciudad italiana de Údine gracias a unos amigos que ya estaban instalados allí.

LOS INICIOS DE LA PAREJA DE CÓRDOBA EN ITALIA

Como la mayoría de las personas que viajan a probar suerte, la pareja de Córdoba trabajó de “todo lo que salía”. Limpieza de hoteles, cuidar niños, profe en gimnasios y hasta un Mc Donald’s fueron los distintos rubos a los que se dedicó Evelyn.

Mientras que, limpieza y orden en fábricas y empresas, distribución de lácteos y recolección de basura fueron los de Andrés.

La familia que viajó a Italia. Foto: Gentileza

A un año de instalarse en la ciudad “linda, tranquila y completa”, según describieron, llegó la quinta integrante, Luana, y también, la pandemia por el coronavirus.

En medio del aislamiento, a Evelyn se le ocurrió hacer videos sobre su experiencia en Italia y recalcar los datos que tenés que saber para viajar ya sea por trabajo, vacaciones, ocio o tramitar la ciudadanía. La repercusión fue tal que vio la oportunidad de convertirse en monotributista independiente bajo el nombre de mediatriche.

Tuvieron la oportunidad de conocer a Rodrigo de Paul en Udinese. Foto: Gentileza

“Tuve la necesidad de ayudar en un proceso largo y diferente para dar una mano a personas preocupadas que viajan solos o con sus hijos”, reveló Evelyn. Según sus palabras, su trabajo es el asesoramiento y tramitado para los argentinos y las argentinas que viajan a Italia. Así, conoció a la novia de Nahuel Molina, Bárbara.

En este sentido, explicó que los clubes contratan a un jugador pero no siempre intervienen en la vida de las personas que lo acompañan. De esta manera, también ayudó al entorno de Ignacio Pusseto, Nehuén Pérez y Roberto Pereyra.

LA PANDEMIA, UNA OPORTUNIDAD PARA UNA MUJER DE CÓRDOBA EN ITALIA

“La pandemia fue una oportunidad con el tema de los videos. El famoso de boca en boca entre tanta gente me sirvió para iniciar el emprendimiento home office para criar a mis dos hijas y mi hijo”, reflexionó Evelyn.

Evelyn, Andrés y su familia. Foto: Gentileza

En este marco, explicó que los ingresos mensuales varían de mes a mes ya que su rubro es estacional. Sin embargo, espera poder ejercer su profesión deportiva una vez que las pequeñas de 4 y 3 años crezcan un poco más.

LA CONVERGENCIA Y DIFERENCIAS DE LA CULTURA ITALIANA Y ARGENTINA

La cultura italiana y argentina tienen varios puntos en común, pero ostentan algunas diferencias que Evelyn y Andrés vivieron en carne propia en sus primeros días. “El idioma me costó bastante al principio, era chino básico”, comparó ella entre risas.

Postales de Italia. Foto: Genti

Tras cuatro meses de práctica intensiva con los ciudadanos y una profesora, pudo empezar a hablar por su propia cuenta. Luego, explicó que las personas al norte de Italia, frontera con Austria y Alemania, son “más frías” y el “beso no existe”.

Por otro lado, resaltó los cambios de hábitos en la rutina y la alimentación por la organización y el ritmo de vida italiana. “Cenamos a las 19 y a las 21.30 ya no vez un alma en la calle”, sentenció.

La belleza de Italia. Foto: niop

Sobre la vida económica en Údine, la mujer explicó que el salario promedio mensual de un trabajador ronda entre los 1.100 a 1.300 euros, trabajando de 30 a 36 horas semanales. Si bien no supo precisar un promedio de los empleos “calificados” estimó que ronda los 3.500.

EL MENSAJE DE UNA PAREJA DE CÓRDOBA QUE SE MUDÓ A ITALIA EN EL 2019

“Nos pintaron pajaritos como que solo era un año difícil, pero nos agarró una pandemia en el medio, a mi marido no le renovaron el trabajo en el medio y otras cosas”, contó Evelyn sobre los primeros años de su aventura italiana que ya lleva cuatro.

No obstante, comparó que en relación con Argentina, “la calidad de vida es mayor porque hay capacidad de ahorro”. Ausencia de inflación desmedida y un sueldo rendidor son los dos aspectos que destacó.

En este marco, Evelyn reveló que “el alquiler te saca la mitad del sueldo porque ronda entre los 600 y 750 euros”. Del otro lado, destacó que una bolsa de fideos sale nada más ni nada menos que 30 centavos.

Los paquetes de pasta en un supermercado cuestan 30 centavos de euro. (AP Foto/Luca Bruno, File)

Dentro del rubro alimenticio, Evelyn contó que la carne de vaca es de lo más caro y por eso la población consume más pollo y cerdo. Además, servicios como el gas también demandan gran parte de los ingresos del hogar.

La mediateach recomendó a las personas que desean radicarse en el país azzuri que “estudien italiano porque no es tan fácil y abre muchas puertas”. Además, viajar con toda la documentación para hacer la ciudadanía y las reservas para evitar problemas.

EL ENCUENTRO CON NAHUEL MOLINA, UN TÍPICO CORDOBÉS

Por último, recordó entre risas que cuando vio a Nahuel Molina por primera vez en su vida no sabía quién era. “Estuve con un Campeón de América y no lo sabía hasta que me dijo. Mi marido tenía una sonrisa de oreja a oreja”. Además, definió a Molina como un “típico cordobés buen muchacho y humilde que se merece todo lo bueno”.