Epec confirmó los cortes de luz en Córdoba para este sábado 13 y domingo 14 de septiembre

Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) informaron que ya comenzó una serie de cortes de luz programados en diferentes sectores. En esta oportunidad, detallaron que se trata en 27 barrios y 15 puntos de la provincia.

Según anunciaron desde la empresa, las interrupciones en el servicio se desarrollarán durante varias horas en la mañana y la tarde de este sábado y domingo.

¿QUÉ ES LA EPEC?

Epec es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, una firma estatal que abastece de energía eléctrica a la ciudad capital y a múltiples localidades. Nació hace casi 70 años a partir de la fusión de dos organismos públicos: la Dirección General de Energía Eléctrica y el Servicio Público de Electricidad de Córdoba (EPEC).

¿POR QUÉ HAY CORTES DE LUZ EN CÓRDOBA?

De acuerdo a lo informado desde Epec, los cortes que se producen este sábado y domingo tienen que ver con obras de mantenimiento y mejora programadas.

LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE SÁBADO EN CÓRDOBA

De 8 a 12:

Río Cuarto : Sector comprendido por Ruta Nº8.



De 14 a 17:

Córdoba : Complejo La Agustina . Globolandia .



De 14 a 18.30:

Córdoba: Área comprendida por las calles 27 de Abril, Deán Funes, Belgrano y Obispo Trejo .



LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE DOMINGO EN CÓRDOBA

De 7 a 11:

Bell Ville: Barrio Jockey Club .



De 7 a 11:

Río Cuarto: Barrio Buenos Aires . Barrio Sobremonte . Barrio Moreno . Barrio Alvear .



De 7 a 11:

James Craik.

De 7.30 a 12.30:

Córdoba : Avenida Olmos , entre Rivadavia y avenida Maipú..



De 8 a 12:

Río Cuarto : Sector comprendido por cruce de Ruta A005, Ruta 8 y Batallón Arsenal Holmberg .



De 8 a 13:

Córdoba : Sector comprendido por calle Spilimbergo desde De Los Alemanes hasta bulevar Rivadavia .



De 14 a 17: