Cortes de luz en Córdoba: Epec confirmó los 10 barrios afectados este viernes 22 de agosto

Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) informaron que ya comenzó una serie de cortes de luz programados en diferentes sectores. En esta oportunidad, detallaron que se trata en 10 barrios y dos puntos de la provincia.

Según anunciaron desde la empresa, las interrupciones en el servicio se desarrollarán durante varias horas en la mañana y la tarde de este viernes.

¿QUÉ ES LA EPEC?

Epec es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, una firma estatal que abastece de energía eléctrica a la ciudad capital y a múltiples localidades. Nació hace casi 70 años a partir de la fusión de dos organismos públicos: la Dirección General de Energía Eléctrica y el Servicio Público de Electricidad de Córdoba (EPEC).

¿POR QUÉ HAY CORTES DE LUZ EN CÓRDOBA?

De acuerdo a lo informado desde Epec, los cortes que se producen este viernes tienen que ver con obras de mantenimiento y mejora programadas.

LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE VIERNES EN CÓRDOBA

De 6.30 a 7 y de 12.45 a 13.15:

Marcos Juárez : Sector Este, Noreste, Centro y rurales.



De 7.30 a 9.30:

Córdoba: Barrio Autódromo .



De 8 a 11.30:

Córdoba : Barrio Villa Azalais . Barrio Marechal . Barrio Alto Alberdi



De 9 a 13.30:

Córdoba: Barrio Ameghino Sud , entre calles avenida Fuerza Aérea, Graham Bell, Champaquí y Fleming.



De 10 a 13:

Los Cocos : Barrio El Descanso. Cerro La Rosilla .



De 13.30 a 17.30: