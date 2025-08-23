Cortes de luz en Córdoba: Epec anunció los más de 15 barrios afectados este sábado 23 y domingo 24 de agosto

Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) informaron que ya comenzó una serie de cortes de luz programados en diferentes sectores. En esta oportunidad, detallaron que se trata en 17 barrios y ocho puntos de la provincia.

Según anunciaron desde la empresa, las interrupciones en el servicio se desarrollarán durante varias horas en la mañana y la tarde de este sábado y domingo.

¿QUÉ ES LA EPEC?

Epec es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, una firma estatal que abastece de energía eléctrica a la ciudad capital y a múltiples localidades. Nació hace casi 70 años a partir de la fusión de dos organismos públicos: la Dirección General de Energía Eléctrica y el Servicio Público de Electricidad de Córdoba (EPEC).

¿POR QUÉ HAY CORTES DE LUZ EN CÓRDOBA?

De acuerdo a lo informado desde Epec, los cortes que se producen este sábado y domingo tienen que ver con obras de mantenimiento y mejora programadas.

LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE SÁBADO EN CÓRDOBA

De 6.30 a 7 y de 13 a 13.30:

Marcos Juárez : Barrio Suroeste . Barrio Noroeste . Zona Industrial Sur . Zona Industrial Norte . Villa Argentina . Barrio Lavalle en forma parcial.



De 7 a 12:

Tancacha : Calles Leandro N. Alem, Jujuy, Remedios de Escalada y Tucumán.



De 7.30 a 12.30:

Córdoba : Barrio Coronel Olmedo . Barrio Cárcano de Horizonte .



De 7.30 a 12.30:

Córdoba : Barrio Nueva Córdoba : calles Chacabuco, Ituzaingó, Crisol y Chile.



De 7.50 a 8 y de 11.50 a 12:

San Francisco : Barrio Loteo Manantiales. Barrio Loteo Parque Maipú. Barrio Loteo Palmares I, II, III y IV . Barrio Loteo Altos del Prado . Barrio Loteo Molinelli . Barrio Loteo Magdalena II . Barrio Loteo Timbues I . Barrio Loteo Boutique . Barrio El Prado . Barrio Corradi .



De 8 a 11:

Río Cuarto : Avenida Argentina, Brasil, San Luis y F. Muñiz.



De 8 a 12:

San Francisco : Barrio General Savio . Barrio Timbues II y III . Barrio Senderos del Savio . Calles A. Berni, Genaro, avenida Güemes y Las Magnolias.



De 8 a 11.30:

Córdoba: Barrio Guiñazú . Barrio Recreo Norte . Barrio Villa Alicia Risle . Barrio Villa La Tela . Barrio El Chaparral . Barrio La Pastora .



De 13.30 a 17.30

Córdoba : Barrio Villa Gran Parque . Barrio María Lastenia .



De 14 a 18:

Córdoba : Zona comprendida por las calles Avellaneda, Rodríguez Peña, La Rioja y Humberto Primo.



LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE DOMINGO EN CÓRDOBA

De 7 a 11:

Arroyo Cabral.

Luca.

De 7.30 a 17.30:

Córdoba : Sector comprendido por calles 25 de mayo, Rosario de Santa Fe, Rivadavia y avenida Maipú.



De 8 a 12:

Pilar : Sector Norte .



De 8 a 11.30:

Córdoba: Barrio Villa Alberdi .



De 8 a 13:

Río Cuarto : Calles Laprida, Alberdi, Sucre y A. Roca.



De 8 a 12:

Vicuña Mackenna.

De 9 a 10.30:

Córdoba: Calles Belgrano (entre Caseros y Deán Funes) y 27 de abril (entre Belgrano y Vélez Sarsfield).



De 9.30 a 15.30:

Córdoba: Barrio Villa Azalais Oeste .



De 11 a 12.30: