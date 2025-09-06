Epec anunció cortes de luz en Córdoba en más de 10 barrios este sábado 6 y domingo 7 de septiembre

Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) informaron que ya comenzó una serie de cortes de luz programados en diferentes sectores. En esta oportunidad, detallaron que se trata en 13 barrios y 27 puntos de la provincia.

Según anunciaron desde la empresa, las interrupciones en el servicio se desarrollarán durante varias horas en la mañana y la tarde de este sábado y domingo.

¿QUÉ ES LA EPEC?

Epec es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, una firma estatal que abastece de energía eléctrica a la ciudad capital y a múltiples localidades. Nació hace casi 70 años a partir de la fusión de dos organismos públicos: la Dirección General de Energía Eléctrica y el Servicio Público de Electricidad de Córdoba (EPEC).

¿POR QUÉ HAY CORTES DE LUZ EN CÓRDOBA?

De acuerdo a lo informado desde Epec, los cortes que se producen este sábado y domingo tienen que ver con obras de mantenimiento y mejora programadas.

LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE SÁBADO EN CÓRDOBA

De 6.30 a 7 y de 11.30 a 12:

Estación General Paz : Barrio Cerro del Sol . Barrio El Pueblito . Barrio Villa Sol . Barrio Ariel . Barrio El Talita . Barrio Oro Verde .



De 7 a 7.20 y de 10.30 a 10.50:

Villa Allende : Barrio Golf . Barrio Lomas Este . Barrio Lomas Oeste . Barrio La Herradura . Barrio La Paloma . Barrio Bosque Alegre .



De 7 a 12:

Estación General Paz.

De 7.30 a 10.30:

Villa Allende : Barrio San Isidro . Barrio La Morada . Barrio Norte I . Barrio Comarca de Allende . Barrio Antigua Estancia . Barrio Cinco Hoyos . Barrio Mercado Al Campo .



De 8 a 11.30:

Córdoba : Barrio San Vicente . Barrio Crisol Norte . Barrio Juniors .



De 8 a 14:

Charras.

Olaeta.

De 8 a 11:

San Francisco: Barrio Catedral , entre calles Paraguay, Rivadavia, 9 de Julio y Avellaneda.



De 8 a 11.30:

Córdoba : Barrio Santa Ana . Barrio Roque Sáenz Peña .



De 8.15 a 8.30 y de 12.30 a 12.45:

Mayu Sumaj .

Tala Huasi .

Villa Icho Cruz .

Cuesta Blanca

De 8.30 a 12.30:

Cuesta Blanca .

Villa Icho Cruz.

De 12.30 a 16.30:

San Francisco : Barrio Roca . Barrio Vélez Sarsfield , entre calles Urquiza, J. de Garay, V. Sarsfield y Belgrano.



De 13 a 16:

Leones : Bulevar Colón y calle A. Bertini, calle General Roca y Bv. Belgrano, hasta Ruta Nº 9. Barrio La Fortuna .



De 13 a 14:

Ucacha.

Bengolea.

De 13 a 16:

General Roca .

Saira.

De 13.30 a 14:

Río Ceballos : Barrio Soles Serranos . Barrio Las Corzuelas . Barrio San Francisco .



De 13.30 a 16.30:

Río Ceballos : Barrio Parque Luján . Barrio Los Vascos . Barrio San Marcos . Barrio La Adelina . Barrio Bela Vista . Barrio Villa Catalina . Barrio Camino Santo Domingo .



De 13.30 a 17.30:

Córdoba : Barrio Cerro de las Rosas . Barrio Villa del Cerro .



De 14 a 17:

Villa María : Barrio Las Playas en forma parcial, área comprendida entre las calles Constituyentes, Jorge Newbery, Costa Rica y Av. Presidente Perón. Salón Royal House . Estación de servicio Puma .



De 15 a 16:

Córdoba : Centro Logístico Córdoba .



De 16 a 16.30:

Río Ceballos : Barrio Soles Serranos . Barrio Las Corzuelas . Barrio San Francisco .



LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE DOMINGO EN CÓRDOBA

De 7 a 13:

Córdoba : Área comprendida entre la esquina de las calles Celso Barrios y O´Higgins y la altura 4.800 de la calle O´Higgins.



De 7.15 a 7.30 y de 11.45 a 12:

La Cumbre .

Los Cocos.

De 7.30 a 11.30:

Villa María : Hipermercado . Parque Norte . Barrio 76 Viviendas . Barrio Trinitarios. Barrio Almirante Brown. Zona de Manuel Belgrano y Carlos Pellegrini .



De 7.30 a 12.30:

Córdoba : Área comprendida por las calles 9 de Julio, Colón, Santa Fe y Mendoza .



De 7.45 a 8 y de 11.30 a 11.45:

Capilla del Monte.

San Esteban.

Charbonier.

Ongamira.

Escobas.

Las Lajas.

De 8 a 12:

Río Cuarto : Kowalk, Presidente Perón Centro, Av. Italia y La Madrid .



De 8 a 12:

Ticino.

De 8 a 13:

Santa Elena.

Sebastián Elcano.

De 8 a 13:

Córdoba : Barrio Argüello Norte . Barrio Villa 9 de Julio .



De 8.30 a 13.30:

Córdoba : Barrio Alberdi .



De 8.30 a 10: