Epec anunció cortes de luz en Córdoba en más de 14 barrios este viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto

Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) informaron que ya comenzó una serie de cortes de luz programados en diferentes sectores. En esta oportunidad, detallaron que se trata en 15 barrios y 15 puntos de la provincia.
Según anunciaron desde la empresa, las interrupciones en el servicio se desarrollarán durante varias horas en la mañana y la tarde de este viernes, sábado y domingo.
¿QUÉ ES LA EPEC?
Epec es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, una firma estatal que abastece de energía eléctrica a la ciudad capital y a múltiples localidades. Nació hace casi 70 años a partir de la fusión de dos organismos públicos: la Dirección General de Energía Eléctrica y el Servicio Público de Electricidad de Córdoba (EPEC).
¿POR QUÉ HAY CORTES DE LUZ EN CÓRDOBA?
De acuerdo a lo informado desde Epec, los cortes que se producen este viernes, sábado y domingo tienen que ver con obras de mantenimiento y mejora programadas.
LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE VIERNES EN CÓRDOBA
De 7 a 8:
- Marcos Juárez.
- General Roca.
- Saira.
De 7.30 a 11.30:
- Córdoba:
- Barrio Guayaquil.
- Barrio San Nicolás.
- Barrio Residencial América.
De 7.30 a 10.30:
- La Carlota.
- Santa Eufemia.
- Los Cisnes.
De 8 a 12:
- Río Cuarto:
- Camino Frigorífico Aimar.
- Ruta 8.
De 8 a 12:
- San Francisco:
- Barrio Roca.
- Barrio Hernández.
- Área comprendida por las calles Hernández, Mitre, Rosario de Santa Fe y bulevar Buenos Aires.
- Barrio Cotolengo.
De 8 a 11.30:
- Córdoba:
- Barrio Ferroviario Mitre.
- Barrio Cabral.
- Barrio Talleres Sud.
- Barrio Alto Sud San Vicente.
- Barrio Brigadier San Martín Sud.
- Barrio José Ignacio Díaz.
- Barrio Estrada.
- Barrio El Progreso.
- Barrio Usandivaras.
De 8.30 a 10.30:
- Córdoba:
- Barrio Las Magnolias.
De 11.30 a 14.30:
- Córdoba:
- Barrio Villa Urquiza.
De 16.30 a 16.40:
- Villa Valeria.
- Del Campillo.
- Bruzone.
- Mattaldi.
- Jovita.
LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE SÁBADO EN CÓRDOBA
De 7 a 7.15 y de 16 a 16.15:
- Amboy.
- Rumipal.
De 8 a 12:
- San Francisco:
- Barrio Jardín.
- Barrio Bouchard.
- Barrio Brisas del Sur.
- Área comprendida por las calles J. D. Solís, Caseros, 9 de Septiembre y Avellaneda.
De 8 a 11:
- Río Cuarto:
- Cementerio Parque Perpetual.
- Cooperativa de Achiras.
- La Antonia.
- Paraje San José.
- Ruta 30.
LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE DOMINGO EN CÓRDOBA
De 8.30 a 11.30:
- Córdoba:
- Barrio Los Carolinos.