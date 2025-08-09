Epec anunció cortes de luz en Córdoba en más de 15 barrios este sábado 9 y domingo 10 de agosto

Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) informaron que ya comenzó una serie de cortes de luz programados en diferentes sectores. En esta oportunidad, detallaron que se trata en 18 barrios y 20 puntos de la provincia.
Según anunciaron desde la empresa, las interrupciones en el servicio se desarrollarán durante varias horas en la mañana y la tarde de este sábado y domingo.
¿QUÉ ES LA EPEC?
Epec es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, una firma estatal que abastece de energía eléctrica a la ciudad capital y a múltiples localidades. Nació hace casi 70 años a partir de la fusión de dos organismos públicos: la Dirección General de Energía Eléctrica y el Servicio Público de Electricidad de Córdoba (EPEC).
¿POR QUÉ HAY CORTES DE LUZ EN CÓRDOBA?
De acuerdo a lo informado desde Epec, los cortes que se producen este sábado y domingo tienen que ver con obras de mantenimiento y mejora programadas.
LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE SÁBADO EN CÓRDOBA
De 7 a 8:
- Marcos Juárez.
- General Roca.
- Saira.
De 8 a 11.30:
- Córdoba:
- Barrio Marqués de Sobremonte.
- Barrio San Martín Norte.
- Barrio La France.
- Barrio Las Magnolias.
De 8 a 12:
- Zona rural de Río Cuarto.
- Campo de Mura.
- Giorgi.
- Mainero.
De 8 a 11.30:
- Córdoba:
- Barrio Yofre.
- Barrio Yofre Norte.
- Barrio Yofre Sud.
- Barrio Parque Montecristo.
- Barrio La Hortensia.
- Barrio Vivero Norte.
- Barrio Santa Clara de Asís.
De 9 a 14:
- Córdoba:
- Barrio Villa Siburu.
De 10 a 13:
- Córdoba
- Barrio Argüello.
De 13 a 17:
- Villa María:
- Barrio General Roca.
- Barrio Ramón Carrillo.
- Barrio Sociedad Rural.
- Barrio Hospital Pasteur.
- Barrio Manuel Belgrano.
De 13 a 13.30:
- Río Cuarto:
- Calles Buteller, Garibaldi y Roberto Pairo.
De 13.30 a 17.30:
- Córdoba:
- Villa Gran Parque.
- Villa Retiro.
De 15.30 a 17:
- Córdoba:
- Área comprendida por las calles Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes y Chacabuco.
LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE DOMINGO EN CÓRDOBA
De 7 a 13:
- Etruria.
De 7 a 7.05 y de 12.55 a 13:
- Ausonia.
- Bengolea.
- Chazón.
- Idiazábal.
- La Laguna.
- Pascanas.
- Pasco.
- Ucacha.
De 7.30 a 11:
- Villa Nueva:
- Barrio Villa del Parque.
- Barrio La Floresta.
- Barrio Portal de la Costa.
- Barrio La Reserva.
- Barrio Roca.
- Barrio Portal del Sol.
- Barrio Masterplan.
- Barrio Sarmiento.
- Barrio Zona Industrial.
De 8 a 11:
- Bell Ville:
- Ascasubi, Córdoba, Figueroa Alcorta e Illia.
De 8 a 12:
- Río Cuarto:
- Barrio I.P.V.
- Barrio Alberdi.
- Calles Montevideo, Laprida, Matías Nolasco y Patricias Mendocinas.
De 8 a 11:
- Córdoba:
- Barrio Alta Córdoba.
De 9 a 13:
- Córdoba:
- Barrio General Paz.
De 9.30 a 15.30:
- Córdoba:
- Área comprendida por las calles Entre Ríos, Illia, salta y Chacabuco.
De 12 a 16:
- Toledo.