Epec anticipó los cortes de luz en Córdoba para este sábado 30 y domingo 31 de agosto

La empresa provincial enumeró los sectores que padecen interrupciones en el servicio durante varias horas. Mirá los detalles.

29 de agosto de 2025,

Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) informaron que ya comenzó una serie de cortes de luz programados en diferentes sectores. En esta oportunidad, detallaron que se trata en 11 barrios y 11 puntos de la provincia.

Según anunciaron desde la empresa, las interrupciones en el servicio se desarrollarán durante varias horas en la mañana y la tarde de este sábado y domingo.

¿QUÉ ES LA EPEC?

Epec es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, una firma estatal que abastece de energía eléctrica a la ciudad capital y a múltiples localidades. Nació hace casi 70 años a partir de la fusión de dos organismos públicos: la Dirección General de Energía Eléctrica y el Servicio Público de Electricidad de Córdoba (EPEC).

¿POR QUÉ HAY CORTES DE LUZ EN CÓRDOBA?

De acuerdo a lo informado desde Epec, los cortes que se producen este sábado y domingo tienen que ver con obras de mantenimiento y mejora programadas.

LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE SÁBADO EN CÓRDOBA

De 7 a 7.15 y de 11.45 a 12:

  • Estación General Paz: 
    • Barrio Cerro del Sol.
    • Barrio El Pueblito.
    • Barrio Villa Sol.
    • Barrio Ariel.
    • Barrio El Talita.
    • Barrio Oro Verde.

De 7 a 12:

  • Estación General Paz.

De 7.30 a 12.30:

  • Córdoba:
    • Barrio Alberdi.

De 8 a 12:

  • Colazo.
  • James Craik.
  • Las Junturas.

De 8 a 11.30:

  • Córdoba:
    • Barrio Villa Belgrano.
    • Barrio Granja de Funes.
    • Barrio Argüello.
    • Barrio Silvano Funes.

De 9.30 a 12.30:

  • Córdoba:
    • Barrio Villa 9 de julio.

De 13.30 a 17.30:

  • Córdoba:
    • Barrio Mariano Balcarce.
    • Barrio Parque Capital.
    • Barrio Avenida.
    • Barrio ATE.

LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE DOMINGO EN CÓRDOBA

De 7.30 a 12.30:

  • Córdoba:
    • Área comprendida por las calles Rosario de Santa Fe, Entre Ríos, bulevar Chacabuco y Paraná.

De 7.30 a 13:

  • Villa Valeria.
  • Del Campillo.
  • Nicolás Bruzone.
  • Mattaldi.
  • Zona rural de Jovita.

De 9 a 11:

  • Córdoba:
    • Área comprendida por las calles Larrañaga, Buenos Aires y avenida Hipólito Yrigoyen.

De 9.30 a 12.30:

  • Córdoba:
    • Camino a Santa Bárbara.
    • Autopista Córdoba-Rosario, kilómetro 690-700.

