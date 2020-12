En su presentación en la NBA, el cordobés Facundo Campazzo mostró sus condiciones en su nuevo equipo, Denver Nuggets, que enfrentó a Golden State por la pretemporada de la fase regular, cuyo comienzo será el próximo 22 de diciembre.

El base ingresó desde el banco a tres minutos y 47 segundos del cierre del primer cuarto, en el encuentro que se disputó en el Chase Center de San Francisco y en el que los Nuggets cayeron 107 a 105. Con el correr del partido tomó confianza y se adueñó del manejo del equipo en varios pasajes.

Redondeó 24 minutos en cancha y firmó una planilla con 8 tantos (2-3 en dobles, 1-3 en triples, 1-2 en libres), 3 asistencias, un rebote y un recupero. A pesar de la derrota, el base de 29 años dejó muy buenas sensaciones de cara al futuro en la mejor liga del mundo y hasta se ganó un nuevo apodo.

Es que por su movilidad y agilidad entusiasmó a más de uno, como en el caso de Jamal Murray, habitual base titular de Denver y una de las principales figuras. “Facu new nickname is Spider-Man. That man be EVERYWHERE!!”, escribió en su cuenta en Twitter, bautizando a Campazzo como Hombre Araña.

A su vez el entrenador Michael Malone se mostró más que conforme por el debut: “En ataque pienso que debe ser uno de los cinco mejores jugadores de pick and roll del mundo. El tipo no es un buen pasador... es un gran pasador”.

Y completó con más elogios: “Hace a todos sus compañeros mejores, es extremadamente desprendido y por eso es que encaja sin problemas en nuestra cultura”.